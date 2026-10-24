The Voice Senior in scioltezza contro il GFVip: 24,5% contro 15,7% di Share. I dati Auditel del 23 Ottobre 2026

The Voice Senior vince contro il GFVip e mette un altro tassello importante tra gli obiettivi stagionali. L’access prime time raggiunge la pariglia con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna equivalenti.

The Voice Senior si conferma una certezza del venerdì sera. La trasmissione condotta da Antonella Clerici ottiene il 24,5% di Share contro il 15,7% del GFVip in onda su Canale 5. La rete ammiraglia di Cologno Monzese è in affanno rispetto alla concorrenza diretta di Raiuno che sta trovando un punto fermo importante nell’arco della serata che anticipa il weekend. Le reti cadette scelgono altro: Rai2 punta nuovamente su Estranei al 4,6% di Share, mentre Rai3 propone l’opera in prima serata con Romanzo Criminale (Teatro del Maggio Musicale Fiorentino).

Il risultato è pari allo 0,6% di Share. Troppo basso rispetto alle attese, ma era importante provare per ridare lustro alle opere teatrali sul piccolo schermo. Rete4 con Quarto Grado totalizza il 7,8% di Share. Italia Uno seleziona Senza rimorso sfiorando il 5% di Share con il 4,9%. La7 rinnova il consueto appuntamento del venerdì sera con Propaganda Live, Diego Bianchi e colleghi si aggiudicano il 7,1% di Share confermando un gradimento sempre crescente per il contenuto specifico che mescola informazione e intrattenimento.

Antonella Clerici batte Ilary Blasi in prime time. Pariglia tra Scotti e De Martino

Tv8, il canale in chiaro di Sky, trasmette Pechino Express – L’estremo Oriente guadagnando l’1,7% di Share in attesa della nuova edizione. Nove ritrova Fratelli di Crozza al 5,4% di Share, mentre Shazam! sul Canale 20 resta all’1,7% di Share. Rai4 raggiunge l’1,8% di Share con A testa alta. Iris punta su qualcosa di più spinto: Scommessa con la morte realizza il 2% di Share. RaiMovie si ferma all’1,1% di Share con Indian – La grande sfida. Bake Off – Dolci in forno, invece, tocca quota 3,6% di Share su RealTime.

La7 Cinema non va oltre lo 0,7% di Share con Glory – Uomini di gloria. La sfida in access prime time fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede ancora una pariglia tra Cologno Monzese e Viale Mazzini. Entrambi i format sono stabili al 22,1% di Share. Una stasi temporanea che non fa altro che confermare come i giochi stiano facendo da padroni nel palinsesto generalista italiano. Ormai la prima serata passa attraverso l’access prime time. Le scelte, in un senso o nell’altro, spostano equilibri di palinsesto e aspettative di ciascuna azienda. La disputa catodica sta attraversando una nuova fase in attesa di altre tendenze pronte a premiare uno fra i due competitor di fascia.