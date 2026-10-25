Lo Share premia ancora Ballando Con Le Stelle, ma gli spettatori scelgono in prevalenza Tu Sì Que Vales. I dati Auditel del 24 Ottobre 2026

Il sabato sera della televisione italiana conferma la sfida tra due capisaldi della generalista: Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales, anche in questa specifica occasione il confronto è stato serrato. Sebbene i due formati siano partiti leggermente in sordina, i margini di percentuale sono più che affini dimostrando che la disputa catodica è viva e in pieno svolgimento. Nella fattispecie il programma della rete ammiraglia Rai ottiene il 24,5% di Share contro il 23,4% della concorrenza di Canale 5.

Gli spettatori medi, però, premiano ancora una volta la trasmissione di Cologno Monzese: 2.609.000 di utenti collegati sulle frequenze di Viale Mazzini contro 3.451.000 di utenti sintonizzati sull’emittente competitor. Dal punto di vista percentuale a essere premiata è ancora una volta la televisione pubblica, ma gli spettatori medi preferiscono il talent di Maria De Filippi. Gli equilibri di palinsesto sono comunque destinati a cambiare nuovamente, sabato dopo sabato in questo autunno tra conferme e novità del piccolo schermo. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 con The Rookie si ferma al 3,3% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini ottiene il 3,7% di Share con Blu Notte – Misteri dimenticati.

Ballando Con Le Stelle avanti nello Share, gli spettatori medi premiano Tu Sì Que Vales

Rete4 seleziona American Sniper sfiorando il 3% di Share. L’opera cinematografica si ferma al 2,9%. Italia Uno propone un classico dell’animazione contemporanea: L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ottiene il 4,7% di Share. La7 arriva al 6,7% di Share con In Altre Parole, la trasmissione di Massimo Gramellini guadagna il 3,8% di Share nella seconda parte di programma denominata In Altre Parole Ancora. Il calo tra prima e seconda serata c’è, ma è fisiologico. La media è conforme all’orario diverso e tiene su standard incoraggianti per l’emittente di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie 4Ristoranti arrivando all’1,7% di Share.

Alessandro Borghese conferma il suo appeal televisivo attraverso un titolo cardine dell’emittente. Nove fa lo stesso con Accordi&Disaccordi: Luca Sommi orchestra in maniera puntuale il proprio parterre di ospiti all’interno di un talk show politico che assicura a Skydance il 3,8% di Share. Il Canale 20 con Sfida tra i ghiacci raggiunge l’1,7% di Share. Stessa percentuale di Iris con Ransom – Il riscatto. Il contenuto precedente, comunque, presenta un numero di spettatori medi leggermente superiore: 289.000 contro 277.000 utenti collegati.

Affari Tuoi leggermente avanti in access prime time

Il Patriota si accontenta dell’1,2% di Share su RaiMovie mentre RaiPremium con Doc – Nelle tue mani 4 guadagna l’1,1% di Share. Leggero calo, ma si tratta di una replica in attesa delle prossime puntate della fiction di Viale Mazzini. L’access prime time vede ancora confrontarsi Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna: Stefano De Martino e Herbert Ballerina ottengono il 23,9% di Share contro il 20,5%. Raiuno dimostra di saper cavalcare il successo delle ultime settimane confermando un trend positivo rispetto al calo di Canale 5, ma la porzione di palinsesto ha dimostrato di poter offrire ulteriori colpi di scena.