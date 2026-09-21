Affari Tuoi sta portando avanti una nuova stagione con caparbietà: il gap rispetto alla concorrenza si sta lentamente assottigliando. Anche grazie a qualche modifica. Il contropacco di Herbert Ballerina ha cambiato parametri.

Herbert Ballerina, croce e delizia di Affari Tuoi: il contropacco tra risate, polemiche e qualche frecciatina

Affari Tuoi è ripartito con un nuovo studio e tante novità importanti, concorrenti nuovi e mascotte del programma rinnovata. Fuori Gennarino, dentro Tommasino. Cambia il cane del format, ma solo per questioni di pensionamento. Il celebre jack russell che c’era lo scorso anno è andato in pensione per raggiunti limiti di età. Tra queste innovazioni, troviamo anche qualche conferma importante. Due, considerando che De Martino – con merito – è considerato titolare inamovibile. Si tratta di Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano, e Martina Miliddi. Due personalità diverse che, però, sanno fare la differenza nel programma.

La ballerina, non per nome d’arte ma per qualifica professionale e competenze, riesce a intrattenere il pubblico con le sue coreografie e strappa un sorriso con i siparietti comici serata dopo serata. Herbert, l’altro Ballerina come lo chiama Stefano, invece è proprio un outsider: un performer con umorismo nosense – alla Nino Frassica – fatto di istinto e ironia. Quello che ci vuole nel corso di una partita lunghissima. Sembra essere tutto a posto, in termini di equilibri e strategie del format, eppure gli ascolti dicono altro.

Affari Tuoi tra importanti cambiamenti e qualche conferma

I numeri restano importanti, ma nella sostanza Affari Tuoi è partito leggermente dietro la concorrenza. Questo gap può essere dovuto, in parte, alla pausa estiva del programma. Ora il pubblico si deve riabituare a determinati ritmi e presenze. C’è anche dell’altro. Il format dei pacchi ha come punto di forza la complicità che si crea tra concorrente e conduttore con i vari interlocutori che, nel corso della partita, vengono a contatto. In questa scalata c’è anche spazio per qualche gag e coreografia generale tra balletti e fuoriprogramma. Durante la nuova edizione nello studio di Milano, questa tendenza è diventata sempre più invadente.

Le prime puntate di Affari Tuoi hanno visto primeggiare sketch e fuoriprogramma lasciando la partita vera e propria apparentemente in secondo piano. Le polemiche degli utenti, che hanno riscontrato questo cambio di rotta, sono indirizzate a una figura in particolare: Herbert Ballerina. Le sue battute hanno sempre fatto ridere il pubblico, cos’è cambiato? Un momento della trasmissione. Legato, nella fattispecie, al contropacco. Una chiamata dove Herbert Ballerina avrebbe dovuto mettere a disposizione tutto il proprio talento con qualche freddura delle sue o riferimenti assurdi della comicità demenziale. Invece, nelle prime uscite stagionali, sembrava di assistere a una puntata di un talent.

L’effetto boomerang del contropacco

Arrivavano, nel corso del contropacco, talenti dalle scarse qualità su cui Ballerina si divertiva a scherzare. Prendiamo a modello la parodia su Sal Da Vinci. Una situazione che la platea televisiva non ha gradito: l’impressione è stata quella di togliere spazio alla partita in sè e lasciare il protagonista di puntata – il concorrente con la regione sorteggiata – in secondo piano. La disputa social, in tal senso, non è mancata. Quindi la Rai, in particolare, è corsa ai ripari.

Il contropacco è stato gradualmente asciugato sul piano della durata e dello sviluppo. Ballerina sta lentamente tornando a quello che faceva lo scorso anno: l’outsider del programma. Senza prendere appieno la scena, ma centellinando incursioni che sappiano strappare un sorriso senza invadere spazi destinati ad altro. Non è mancato, in tal senso, un piccolo motto di stizza (sempre con ironia) da parte del comico che, in una delle recenti puntate, alla chiamata del contropacco ha scherzato: “Non voglio togliere spazio al gioco”. Anche questa è stata una gag riuscita perchè ha spento le polemiche sul nascere con ironia.

Polemiche social e frecciatine

Infatti De Martino ha risposto con una risata seguita da un laconico: “Stendiamo un velo pietoso”. Insomma la comicità di Ballerina (Herbert) è un valore aggiunto, ma va gestita – questo ritiene il pubblico – in maniera diversa, con parsimonia. Senza abbondare. La redazione del programma si adegua e rettifica. Herbert Ballerina è pronto a ridimensionarsi in nome dell’intrattenimento: appena si torna su binari standard, maggiormente inclini alle tendenze e abitudini dello scorso anno, lo Share del programma torna a salire.

La ricorsa a La Ruota della Fortuna è ancora lunga, ma settimana dopo settimana il margine si assottiglia. Anche grazie alle scelte in corso d’opera legate allo sviluppo del programma. Persino un cult come Affari Tuoi ha bisogno di qualche ritocco e miglioramento. Un’operazione in divenire che, almeno sul piano percentuale e numerico, sta dando i suoi frutti.

Ritorno alle origini

I concorrenti tornano a divertirsi e il pubblico ringrazia. Il contropacco stava diventando controproducente. Allora non resta che aspettare la prossima chiamata, citando un altro grande riferimento: “Scavicchi, ma non apra”. Non è, dunque, opportuno aprire ulteriori scenari rispetto a meccanismi funzionanti come un orologio svizzero. Anzi, come un’alta velocità milanese con fermata a Via Mecenate.