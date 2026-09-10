In televisione ci sono sempre più cani: il piccolo schermo diventa una finestra sul mondo animale

Il cane è il miglior amico dell’uomo, ma anche della televisione. Se fa bene a grandi e piccini, figurarsi cosa potrebbe fare all’Auditel. Hanno cominciato a chiederselo dalle parti di Viale Mazzini, così da qualche anno Gennarino (il jack russell di Affari Tuoi) è diventato una costante su Raiuno. L’animale ha reso il gioco dei pacchi più divertente e più appetibile.

Le sue esibizioni, tra una chiamata e l’altra, emozionavano il pubblico. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche: a sollevare il caso per prima fu Rita Dalla Chiesa, la quale nel giugno 2025 ha criticato aspramente il programma dell’access prime time di Raiuno. “Gli animali dovrebbero essere considerati esseri senzienti e non strumenti di spettacolo”. La risposta di Affari Tuoi è arrivata direttamente dagli autori del programma, nel momento in cui la questione ha smesso di essere esclusivamente oggetto di dibattito ed è diventata un caso politico.

Gennarino, l’outsider di Affari Tuoi

È stata avviata un’interpellanza parlamentare, durata poco più di qualche settimana, in cui vennero sollevati dubbi sulla possibilità di far compiere a Gennarino esercizi come l’inchino e altri tipi di azioni apprese nel corso di un addestramento scenico. Di fronte a queste perplessità, l’equipe di lavoro della trasmissione non ha esitato a sottolineare che il jack russell era tenuto sotto controllo da un addestratore e un veterinario. Le sue condizioni sono sempre state di totale benessere con un quadro clinico costantemente monitorato.

Una volta esclusi categoricamente i maltrattamenti, Gennarino ha proseguito la sua stagione televisiva (l’ultima prima della pensione). Dopo 14 anni, infatti, il jack russell non è stato riconfermato all’interno della trasmissione di Raiuno: Affari Tuoi si sposta a Milano, Gennarino resta a Roma. La produzione gli ha voluto evitare ulteriori strapazzi. Al suo posto è arrivato un altro cane: Tommasino. L’iter, all’interno del format, è lo stesso: il cane ha la funzione di outsider fra un tiro e l’altro. Lo Share ne giova, ma le polemiche proseguono. Non è più tempo di portare certe questioni in Parlamento (anche perchè determinate sedi hanno altre questioni più importanti da sbrigare), ma il dibattito resta: cani sì, cani no, cani forse. In tv tutto è concesso, o quasi.

Tommasino e i suoi “colleghi” a quattro zampe

Resta il fatto che il miglior amico dell’uomo fa bene anche agli ascolti. Quindi il mondo animale, con vista sugli amici a quattro zampe, resta in primo piano. Infatti Gennarino è andato in pensione, ma qualche ospitata continua a farla: è successo a La Volta Buona di Caterina Balivo. La quale ha parlato del noto cane nella prima puntata della nuova stagione del programma, non è scontato che Gennarino potrebbe tornare a fare capolino in quello studio. Magari per sostituire Briciola: mascotte de LVB. Il cucciolo, nello specifico, è il simbolo animale dei Carabinieri. Il quale spesso è stato ospite all’interno del formato condotto da Caterina Balivo: Briciola ha salutato la scena televisiva, anche in questo caso per motivi di età e “pensionamento”, in occasione della scorsa parata del 2 Giugno.

Ma lo sapevate che Gennarino è lo zio di Tommasino??? 🥰 #LVB #AffariTuoi pic.twitter.com/KZvG5OJ6JF — La Volta Buona (@voltabuonarai) September 7, 2026

I cani vanno e vengono nelle diverse realtà del piccolo schermo: non è una novità, lo aveva già fatto Maurizio Costanzo nei primi anni del Duemila all’interno di Buona Domenica. Una rubrica dedicata ai cani tenuta da Enrica Bonaccorti. Più recentemente, invece, abbiamo visto su Rete4 la trasmissione dal titolo “Dalla parte degli animali”, condotta da Michela Vittoria Brambilla, in quel caso si parlava di ogni creatura animale e qualche volta arrivavano cuccioli in studio con i loro padroni. Anche in questo caso, senza nessun tipo di prevaricazione o forzatura. Andando ancora più indietro nel tempo, non possiamo non ricordare Enzo Tortora e il celebre pappagallo di Portobello. In quel caso, l’animale era proprio protagonista del gioco.

Una finestra sul mondo animale

Restando in tema di protagonisti, impossibile non citare Musk: cane che ha caratterizzato le ultime edizioni di Striscia La Notizia. Il nome del cucciolo venne scelto dal pubblico e aveva la prerogativa di salire sul bancone, come se fosse “un incursore” d’eccezione, tra un servizio e l’altro per intrattenersi con i conduttori.

Briciola, il cane mascotte dei Carabinieri va in pensione 🥰 #LVB pic.twitter.com/epkVsqIcxc — La Volta Buona (@voltabuonarai) June 26, 2026

Questa trovata fece salire leggermente gli ascolti del programma di Antonio Ricci, attualmente fuori dai palinsesti per questioni di riscontri Auditel. I cani, stavolta, non c’entrano niente: si tratta di scelte del pubblico che continua ad amare gli amici a quattro zampe, ma preferisce vederli altrove. Il piccolo schermo si conferma (anche) una finestra sul mondo animale.