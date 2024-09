Portobello, Marco Bellocchio porta il caso Tortora al cinema e in tv

Primo ciak per l’opera seriale, prossimamente al cinema e in tv

“Tortora subì una grande ingiustizia: arrestato, processato e condannato, fu completamente assolto solo dopo una lunga odissea giudiziaria. Era un lottatore, ma la lotta lo fece ammalare e morire. Non ne farò un santino, scaverò dentro di lui in una serie perché un film non può contenerlo”

Così Marco Bellocchio annuncia la sua seconda opera seriale per cinema e tv: dopo Effetto Notte, infatti, arriva Portobello, miniserie in sei parti (o una serie in sei puntate, come preferite), incentrata sul caso Tortora.

La serie, la prima prodotta da Our Films insieme a Kavac Film, in coproduzione con ARTE France e in collaborazione con The Apartment Pictures, del gruppo Fremantle, sarà distribuita in sala e in tv. Quando è presto per saperlo, visto che le riprese sono appena iniziate: il primo ciak è stato battuto a Roma, ma il piano di produzione prevede riprese anche in Campania – del resto furono i giudici di Napoli a processare il conduttore tv accusato di essere un narcotrafficante -, in Lombardia – morì a Milano a soli 59 anni e in Sardegna.

Portobello, il cast

A dare il volto, e la profondità che merita, all’uomo e al conduttore Enzo Tortora c’è Fabrizio Gifuni, che per Bellocchio ha ridato vita anche ad Aldo Moro in Esterno Notte (2022). Nel cast anche Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi. La serie porta la firma dello stesso Bellocchio, insieme a Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

La storia di Tortora vista da Bellocchio: la trama della serie

Bellocchio racconterà, a suo modo, l’assurda vicenda giudiziaria che travolse la vita di Enzo Tortora, popolarissimo conduttore tv che all’inizio degli anni ’80 era in onda con un programma che ha fatto epoca, oltre ad aver costituito, in nuce, i palinsesti della tv privata e pubblica per i decenni successivi. Nel 1983, infatti, Tortora era il volto – e l’anima – di Portobello, in onda su Rai 2 dal 1977: il 13 giugno di quell’anno fu arrestato, con gran clamore, con l’accusa di far parte di un’associazione camorristica dedita al traffico di stupefacenti. Un’accusa sostenuta da alcuni collaboratori di giustizia, ma che di fatto non fu mai davvero passata al vaglio dagli inquirenti della Procura di Napoli. Tortora andò in carcere, subì un lungo – e allucinante – processo prima di essere definitivamente assolto da ogni accusa nel 1987. Morì nel 1988.

Quando va in onda la serie Portobello? Come dicevamo, è ancora presto per sapere quando e dove sarà trasmessa la miniserie su Enzo Tortora firmata da Bellocchio. Per adesso ne seguiremo la produzione.