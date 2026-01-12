Nino Frassica, il Maresciallo Cecchini funziona anche dietro le quinte: Don Matteo, con il backstage su RaiPlay, ha fatto un ulteriore salto di qualità

Il valore aggiunto della nuova stagione di Don Matteo è il backstage. Non si tratta di una provocazione per sottolineare che le nuove puntate della serie non siano all’altezza delle precedenti, la realtà è che quando parrebbe essere stato detto davvero tutto arriva il momento di sparigliare le carte. Allora serve una storia nella storia. 15 stagioni sono tante, troppe, per sperare di cavalcare l’inaspettato: meglio, allora, concentrarsi sulle potenzialità conosciute e riconosciute di un titolo dal successo sempre crescente.

La nuova serie con Raoul Bova protagonista è godibile, ma per renderla imperdibile è necessario scommettere – ancora una volta – sul vero cavallo vincente (dopo l’addio di Terence Hill) di questo prodotto. Nino Frassica, per tutti (quando c’è Don Matteo) il Maresciallo Cecchini. Una vera e propria istituzione nella serie, in grado di animare la quota umoristica del progetto e rendere tutto ancor più frizzante.

Don Matteo 15, il valore aggiunto della nuova stagione

Un personaggio a tutto tondo, grazie al contributo e ai registri di Nino Frassica, che racchiude sfumature diverse a cui nessuno – pubblico e addetti ai lavori – sembra voler rinunciare. Dunque, se quello che accade in puntata non basta più, bisogna premere ulteriormente sull’acceleratore. Una storia dentro l’altra. Questo l’obiettivo principale del backstage: raccontare Don Matteo sotto una nuova veste. Quello che succede prima di battere il ciak. Gli attori, le attrici e gli addetti ai lavori con le loro storie, confessioni e fuori programma. Doveva essere un tentativo e sta diventando, con il passare dei giorni, una certezza.

Il dietro del dietro le quinte di Don Matteo, così si chiama lo speciale, è disponibile su RaiPlay e il primo episodio sta raccogliendo risultati importanti sul piano delle visualizzazioni. Se le puntate singole della serie sono un appuntamento atteso, il backstage sta diventando una necessità impellente. Forse più degli episodi settimanali nella propria interezza. Il pubblico a casa vuole capire come sono gli attori quando è finita (o sta per cominciare) una scena, vedere cosa accade durante le pause. La platea televisiva ama scorgere i propri beniamini nella loro autenticità, quando non recitano.

Il backstage su RaiPlay

Nino Frassica, dunque, nei panni del Maresciallo Cecchini, porta gli estimatori in questo viaggio inedito tra battute sagaci e retroscena. Un insieme di momenti ricco di pathos e umorismo che non risparmia nessuno: da Raoul Bova a Max Tortora, fino alle guest star più conosciute. Il pubblico, attraverso i doppi sensi e i giochi di parole proposti da Frassica, può divertirsi a capire come la troupe ha girato determinate scene. Soprattutto, poi, si evince il motivo per cui Don Matteo – nonostante l’usura del tempo – si confermi una delle serie televisive più amate d’Italia. Il segreto è il rapporto con i fan sul set.

Nel backstage, contenuto prodotto da Rai contenuti digitali e transmediali nella figura del Direttore Marcello Ciannamea, viene mostrato come i fan – non appena vedono girare le scene all’interno dei territori di Spoleto – si fermano a parlare con i propri idoli chiedendo, selfie, abbracci e sorrisi per riuscire magari a estorcere anche qualche curiosità e anticipazione. Don Matteo, dunque, grazie a Nino Frassica e al dietro del dietro le quinte, è riuscito a sviluppare una sorta di reality parallelo alla serie in cui si mostra tutto quello che non si potrebbe vedere mantenendo una sana dose di ironia.

L’altra faccia del Maresciallo Cecchini

Quindi le puntate non terminano soltanto alla fine della seconda serata, ma continuano anche (e in particolare modo) sul digitale con l’aggiunta di un ulteriore omaggio filmico agli estimatori. Episodio dopo episodio aumenta la convinzione che si può togliere (eventualmente) il Maresciallo Cecchini da Don Matteo, ma è impossibile togliere Don Matteo dal Maresciallo Cecchini. Nino Frassica e RaiPlay ringraziano.