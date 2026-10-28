Tutto l’amore che resta premiato dalla media spettatori, Zelig chiude in crescendo con lo Share. I dati Auditel del 27 Ottobre 2026

Tutto l’amore che resta ottiene il 16,3% di Share mentre Zelig si spinge al 16,8%. Tuttavia il confronto tra programmi sulle reti ammiraglia vede prevalere la fiction Rai per media spettatori raggiunta in prime time: 2.773.000 di utenti collegati contro 1.858.000. Il format comico di Canale 5 ha attraversato un momento di transizione quest’anno, ma conferma ampi margini di miglioramento dopo il cambio di conduzione. La fiction con Raoul Bova e Giulia Bevilacqua, invece, trova ancora consenso e riesce a confermare un appeal particolarmente diversificato anche in termini di pubblico di riferimento.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 continua con Formidabile! La trasmissione non va oltre il 3,4%. Format che, però, è cresciuto sensibilmente rispetto alle ultime uscite. Rai3 seleziona Filorosso che si accontenta del 2,1% di Share. Rete4 cresce ancora con Milo Infante: Verità Nascoste ottiene il 9,1% di Share, mentre Italia Uno conquista il 6,5% di Share con Io sono nessuno. La7 punta sul talk show politico: DiMartedì guadagna l’11,5% di Share dimostrando di saper migliorare in termini percentuali.

Tutto l’amore che resta premiato dagli spettatori, Zelig 30 cresce nello Share

La trasmissione condotta da Giovanni Floris cresce settimana dopo settimana. Anche DiMartedì Più, la seconda parte di programma, arriva all’8,8% di Share confermando il trend positivo persino in tarda serata. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene il 4,9% di Share con XFactor che conferma il proprio successo anche sulla generalista. Nove con Merry Christmas in Love non va oltre l’1,6% di Share. Sul Canale 20 Viaggio al centro della Terra ottiene il 2,1% di Share aumentando la media stagionale dell’emittente.

Rai4 con Sleeping Dogs totalizza l’1,6% di Share, mentre I Dominatori della Prateria si fermano all’1,5% di Share. RaiMovie con Il ponte di Remagen non va oltre l’1,5% di Share. La sfida in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede ancora primeggiare il gioco di Viale Mazzini al 22% di Share contro la concorrenza ferma al 21,9%.

Affari Tuoi supera di poco La Ruota della Fortuna

Si tratta di un gap percentuale irrisorio che conferma quanto i due formati continuano a essere la ciliegina sulla torta delle rispettive emittenti. Al netto di qualche calo fisiologico dovuto anche alla quotidianità del format: le scelte del pubblico televisivo variano ogni sera. La differenza riesce a farla anche il programma di prime time successivo proposto dalle singole aziende di riferimento.