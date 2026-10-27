Teresa Battaglia vince sul GFVip, Lo Stato delle Cose raggiunge l’8,4% di Share. I dati Auditel del 26 Ottobre 2026

Figlia della Cenere – I casi di Teresa Battaglia raggiunge il 22,2% di Share, dimostrando di essere fra i pilastri della rete ammiraglia Rai. La fiction conferma un successo crescente con Elena Sofia Ricci in grado di interpretare un altro personaggio entrato nell’immaginario collettivo di molti. Qualche problema in più lo ha la rete ammiraglia Mediaset. Il GFVip sta faticando a inizio settimana, la trasmissione raggiunge il 16,8% in sovrapposizione.

La parte notturna del reality, denominata Night, ottiene il 25,1% su un pubblico medio molto più piccolo derivante dal tipo di orario in cui va in onda. Questo vuol dire che, rispetto a un confronto diretto con la concorrenza, il margine resta piuttosto ampio. Le reti cadette, invece, hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 propone Si accettano miracoli. Il film di e con Alessandro Siani ottiene il 4,3% di Share. Rai3 sceglie l’approfondimento di Massimo Giletti con Lo Stato delle Cose, la trasmissione raggiunge l’8,4% di Share crescendo ulteriormente rispetto alle ultime settimane.

Teresa Battaglia “arresta” il GFVip

Rete4 punta su Quarta Repubblica che non va oltre il 5,1% di Share. Italia Uno ritrova Fast&Furious 6 e sfiora il 5% fermandosi al 4,8% di Share. La7 scommette sulla serialità d’autore con M – Il Figlio del Secolo totalizzando il 4,2% di Share. Da una produzione Sky Original all’altra, Tv8 – il canale in chiaro di Sky – seleziona il GialappaShow: lo spettacolo comico della Gialappa’s Band cresce di un punto arrivando al 5,2% di Share. Nove, invece, preferisce la cucina con Little Big Italy al 3,3% di Share.

Rai4 in calo con Diablo che non va oltre il 2,3% di Share. Iris con Sobibor – La grande fuga guadagna l’1,5% di Share. RaiPremium anticipa i tempi e propone una commedia sotto l’albero: A Natale cambio vita conquista l’1,4% di Share. TwentySeven si rifugia in un classico, con il terzo capitolo della saga Ritorno al Futuro. Lo Share indica l’1,6%. La sfida in access prime time, invece, è molto più accesa con Affari Tuoi che si attesta al 22,7% di Share contro La Ruota della Fortuna al 21,4%.

De Martino allunga su Scotti in access prime time

Gerry Scotti e Samira Lui accusano leggermente il colpo rispetto alla concorrenza di Stefano De Martino e Herbert Ballerina, ma restano in scia per un confronto sempre più serrato che attualmente vede un gap di circa un punto e mezzo. La differenza è pari a 1,3 punti per la precisione. Divario che nelle prossime settimane potrebbe ridursi, oppure aumentare. Tutto dipenderà dalle scelte delle singole aziende televisive che continuano a darsi battaglia.