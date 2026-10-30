Doc – Nelle tue mani 4 doppia la soap turca di Canale 5 con il 24,7% di Share. I dati Auditel del 29 Ottobre 2026

Doc – Nelle tue mani guida il palinsesto Rai del giovedì sera. La fiction con Luca Argentero si conferma una risorsa pregiata per Viale Mazzini, al punto da riuscire a fermare definitivamente la concorrenza. Ogni settimana infatti la serie tv blocca la rete ammiraglia di Canale 5 in maniera sostanziale. Tutto per la mia famiglia resta all’11,2% di Share. Il margine è davvero ampio e stabilisce almeno due punti focali da cui ripartire: il primo è che le linee narrative di Doc devono proseguire, lo impongono i numeri (24,7% di Share) e un appeal sempre crescente.

Il secondo punto riguarda Mediaset: le soap turche, in prima serata, non sono sempre una garanzia sul piano degli ascolti. Le reti cadette, invece, hanno fatto diverse valutazioni: Rai2 ritrova Ore14Sera con Salvo Sottile al 6,2% di Share, Splendida Cornice sulla terza rete di Viale Mazzini arriva al 5,6% confermando le medie stagionali anche in questa nuova edizione. Gli affezionati al programma, anche in questo caso, non mancano un appuntamento.

Doc – Nelle tue mani 4 porta Raiuno al 24,7% di Share, in affanno Tutto per la mia famiglia su Canale 5

Rete4 si ferma al 6% di Share guadagnando un punto in più grazie a Dritto e Rovescio, Italia Uno ritrova Le Iene in versione classica stabili all’8% di Share. La trasmissione di Davide Parenti sta vivendo un periodo di transizione, dovuto anche al cambio di conduzione rispetto allo scorso anno. Gli ascolti, comunque, si confermano piuttosto alti in attesa di ritrovare i picchi di stagione che hanno portato – nel recente passato – il noto format Mediaset a sfiorare anche il 10% di Share. La7 con Piazzapulita si accontenta del 5,8% di Share: bottino da mettere in cascina per Formigli con le inchieste e l’approfondimento giornalistico che garantisce ogni settimana.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta sull’azione con The Equalizer 3 – Senza tregua rimanendo sul 2,4% di Share. Nove si spinge fino al 2,7% di Share con la nuova edizione di Comedy Match: la comicità in questo caso specifico ha una spinta propulsiva maggiore rispetto al cinema action. Rai4 con El Lodo non va oltre lo 0,8% di Share, mentre cresce il Canale 20 con The Protege che arriva fino al 2,1% di Share. RaiMovie scommette su un grande classico della cinematografia italiana come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto arrivando allo 0,8% di Share. Un po’ poco, ma le percentuali Auditel non mettono in discussione il successo di un’opera che ha segnato un’epoca.

XFactor cresce ancora su SkyUno

Il mezzo televisivo oggi impone determinati paradigmi per cui un grande classico della settima arte paga, forse, l’usura del tempo che fa preferire altro all’utente tra le scelte disponibili in un’offerta catodica sempre più ricca. TopCrime con Delitti ai Caraibi ottiene l’1,5% di Share, il live show di XFactor arriva al 3,6% di Share su Sky Uno. Il noto formato di Sky arriva a toccare vette sempre crescenti, dimostrando il proprio valore anche nei giorni in cui viene ritrasmesso in chiaro. L’appeal del programma resta immutato sia sulla generalista che sulla PayTv.

Un altro fattore che non cambia riguarda il margine tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: i due contenuti in access prime time continuano a darsi battaglia, ma i parametri restano invariati rispetto al trend delle ultime settimane. Siamo di fronte a una differenza complessiva di due punti, due punti e mezzo. Stavolta appannaggio di Stefano De Martino e Herbert Ballerina che sorpassano Gerry Scotti e Samira Lui con il 23,5% di Share contro il 20,9% di Share della concorrenza.

Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

Il gioco di Viale Mazzini ha guadagnato terreno anche per via della presenza di Doc – Nelle tue mani 4 in prime time. L’utente ha preferito sintonizzarsi in anticipo sul primo canale per non perdere il nuovo episodio della serie. Discorso inverso, invece, per La Ruota della Fortuna: il gioco di Cologno Monzese supera leggermente il 20% di Share, ma fare da gancio alla soap turca non ha aiutato in termini percentuali. Il fine settimana saprà confermare o ribaltare il trend in vigore, dimostrando ugualmente l’appeal esponenziale dell’access prime time. La porzione di palinsesto si conferma tra le più combattute (dal punto di vista numerico) della giornata.