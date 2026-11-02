Libera – Il caso di Elena Palma arriva al 16,4% di Share. Kimi Antonelli supera anche Racconto di una notte. I dati Auditel del 1 Novembre 2026
Libera – Il caso di Elena Palma ottiene il 16,4% di Share confermando la leadership catodica, fatica Racconto di una notte su Canale 5 anche grazie all’exploit del GP Messico su Tv8. In access prime time Affari Tuoi supera i 4 milioni di telespettatori.
Libera – Il caso di Elena Palma, su Raiuno, ritrova il solito seguito importante. Al punto che in una serata dalla fitta concorrenza è sufficiente raggiungere il 16,4% per avere la meglio sui competitor diretti. Racconto di una notte, sulla rete ammiraglia Mediaset, raggiunge faticosamente l’11,7% di Share. La soap già fatica normalmente in prime time, schiacciata da una concorrenza non sempre gestibile, una serata ricca anche di sport come quella andata in scena a inizio mese non ha aiutato la principale emittente di Cologno Monzese.
Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 ritrova The Rookie al 3% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini punta ancora sul teatro con Falstaff che arriva all’1,3% di Share. Rete4 invece seleziona Fuori dal Coro con Mario Giordano che arriva al 4,9% di Share. Italia Uno cresce leggermente grazie a Le Iene presentano: Inside che guadagna il 7,8% di Share, mentre La7 si attesta al 3% di Share con MidTrump – Un voto su Donald. Programmazione speciale dedicata alle elezioni di metà mandato negli USA.
Libera – Il caso di Elena Palma conferma il proprio successo
Tv8, il canale in chiaro di Sky, ottiene mggior riscontro grazie alla serata storica della Formula Uno. Il Gran Premio del Messico ha eletto Kimi Antonelli Campione del Mondo. Il secondo pilota italiano a raggiungere il titolo nella storia della F1. Prima di lui ce l’ha fatta soltanto Ascari, ma dobbiamo tornare al 1954 per ricordare quell’impresa. Questo rende il traguardo di Antonelli ancor più degno di nota e storico dal punto di vista sportivo. In termini di Auditel questa gloria si traduce con il 12% di Share, precisamente l’11,9%.
L’eccesso a cui viene arrotondato il valore assoluto si deve al picco registrato immediatamente dopo la gara con il collegamento dal paddock del neo campione, tra festeggiamenti e dichiarazioni spontanee. Nove ritrova il consueto appuntamento con il talk show di Fabio Fazio dal titolo Che Tempo Che Fa. La trasmissione raggiunge l’8,4% di Share, mentre la seconda parte di programma – chiamata Che Fuori Tempo Che Fa – ottiene il 5,9% di Share.
Affari Tuoi sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori
Il Canale 20 con Peppermint – L’angelo della vendetta si accontenta del 2% di Share. Rai4 cala all’1% di Share con Poker Face. Meglio, sul piano percentuale, Indiana Jones e il tempio maledetto con l’1,6% di Share su Iris. RaiMovie cresce ulteriormente spingendosi all’1,7% di Share con Pompei. L’appuntamento domenicale con i giochi in access prime time vede la disputa fra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna cambiare leggermente in termini di valori.
Viale Mazzini appare in testa allo Share con il 22,4% che è riuscito ad abbattere il muro dei 4 milioni di telespettatori, ma Cologno Monzese cresce rispetto alla sera precedente. Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui torna a superare il 20% di Share, ottenendo il 20,5%. La battaglia televisiva in access prime time si riaccende nuovamente con Raiuno in leggero vantaggio su Canale 5, la rete ammiraglia dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi però resta in scia di Viale Mazzini.