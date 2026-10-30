Doc – Nelle tue mani 4 sta avendo un successo crescente su Raiuno. Gran parte del merito è di Luca Argentero: non si tratta di una convinzione dei fan, lo confermano i dati Auditel. L’analisi dei dati d’ascolto in relazione alla fiction di Viale Mazzini.

Luca Argentero è la miglior “medicina” per gli ascolti della Rai: Doc – Nelle tue mani cresce quando l’attore è in scena, i numeri lo confermano

Luca Argentero si gode il successo di Doc – Nelle tue mani 4 pensando al futuro. Un avvenire ancora al centro di progetti e opportunità, ma l’interprete piemontese sta cercando di costruirsi un’immagine sempre più sfaccettata per evitare di essere etichettato in maniera sostanziale rispetto a certi ruoli. Nei mesi scorsi si era, appunto, parlato di una possibile e graduale uscita di scena da Doc – Nelle tue mani. La volontà dell’attore era quella di sperimentare altri lidi della serialità, poi c’è stato un ripensamento.

Argentero, nello specifico, non ha cambiato idea sul futuro: la curiosità di capire e valutare se possa esserci effettivamente vita professionale dopo l’epopea di Andrea Fanti, nonostante gli impegni con Ozpetek al cinema e con Sky nei panni dell’avvocato Lorenzo Ligas, è concreta ma ci sono altri fattori da valutare. Argentero, nella fattispecie, si è reso conto che tagliare il cordone con il protagonista di Doc non è così semplice. Lo confermano anche gli ascolti delle diverse stagioni.

Luca Argentero fulcro di Doc – Nelle tue mani

Doc – Nelle tue mani è uno dei casi particolari della fiction italiana rispetto al passato recente: gli intrecci narrativi sempre crescenti e ricchi di spunti hanno permesso al titolo di mantenere un certo appeal sulla generalista. Lo Share negli anni è cresciuto malgrado tanta gente, in termini di pubblico, abbia cominciato a preferire le piattaforme rispetto alle classiche forme di trasmissione. Tradotto ancora meglio: quando arriva Doc, l’utente medio spegne le piattaforme e accende il piccolo schermo di casa propria preferendo la generalista a qualunque altro tipo di offerta.

Nello specifico la Rai incassa consensi, applausi e ringraziamenti dagli investitori. In numeri questo successo si identifica attraverso alcuni valori ben precisi: la seconda stagione sostanzialmente ha confermato il pubblico della prima, migliorando lo Share complessivo di circa quattro punti. Si è passati dal 26,1% al 30,4% di Share con 7.054.000 persone collegate. I dati della terza e quarta stagione, rispetto al debutto, sono cambiati leggermente mantenendo comunque standard elevati. L’esordio della terza stagione ha totalizzato il 26,9% di Share con 5.113.000 persone sintonizzate, mentre l’inizio del quarto capitolo della fiction Rai ha segnato il 26,4% di Share con 3.979.000 utenti collegati.

Il successo in numeri

La flessione registrata nel corso di quattro stagioni (pari a circa 3 milioni di utenti, divisi in 1,94 milioni in meno nella terza rispetto al debutto della prima e 1,13 milioni in meno nella quarta rispetto alla prima) conferma esclusivamente quanto Doc – in ambito numerico – non sia sceso. Semplicemente a fronte di un minor bacino televisivo di riferimento la quota di pubblico conquistato è rimasta all’incirca la stessa. La platea televisiva cambia, ma i numeri (alti) di Doc restano. L’ANSA ha infatti sottolineato che il calore del pubblico, in occasione dei finali di stagione, è rimasto invariato nel corso degli anni.

Numeri alla mano l’ultima puntata della prima stagione venne seguita da 8.510.000 con il 30,8% di Share, mentre il finale della seconda stagione ha registrato 6.526.000 utenti collegati con il 30,6% di Share. L’epilogo della terza stagione ha ottenuto il 29,6% di Share con 5.570.000 sintonizzate. Anche in questa proiezione si evince come la platea televisiva, nonostante l’usura del tempo, risponda presente in maniera importante quando le linee narrative di ciascun capitolo devono chiudersi risolvendo ogni interrogativo. Uno su tutti: Doc continuerà? La risposta è sì, Rai Fiction – alla luce di questi risultati – non può permettersi di lasciare ai box un prodotto del genere.

La centralità di Andrea Fanti

Luca Argentero avrebbe voluto abbandonare gradualmente la scena, come aveva sottolineato Maria Pia Ammirati di Rai Fiction in estate, per agevolare nuove esperienze. Qualcosa, poi, è cambiato: l’attore si è reso conto di essere fondamentale agli occhi dell’utente medio. Non si tratta di vanità o superbia, è un dato di fatto. Doc – Nelle tue mani, in questo momento, non può prescindere da Luca Argentero. L’interprete piemontese sa, perchè le analisi le legge anche lui, che qualsiasi altro progetto si troverà a intraprendere non avrà mai lo stesso riscontro. In termini di appeal i lavori in grado di funzionare potranno essere tanti, ma mai nessuno sarà in grado di restituire lo stesso gradimento in ambito nazional popolare. Cambiare prospettiva può essere stimolante, ma diventare un riferimento per il pubblico – in questi tempi dove i brand sono fugaci e il successo è sempre più istantaneo – è fondamentale.

I numeri – anche in questo – tornano utili: Doc – Nelle tue mani e Luca Argentero sono, a oggi, legati a doppio filo. Quando c’è l’attore in scena, la fiction cresce ulteriormente in termini di Auditel. È sufficiente guardare e valutare i picchi di ascolto per capirlo: l’episodio del 1 ottobre 2026 (“Il ritorno di Andrea”) ha ottenuto il 26,4% di Share con 3.979.000 spettatori. È la puntata in cui Fanti torna nell’ospedale in cui ha lavorato dopo oltre un anno di assenza: ritrova un luogo completamente cambiato, in cui dovrà riconquistare il proprio posto. Si tratta, nello specifico, di un episodio fortemente identificativo.

Le percentuali di ogni episodio

Il pubblico ritrova un volto familiare e ci si aggrappa per dare vita a ulteriori snodi narrativi. La puntata del 15 ottobre 2026, dal titolo Andrea e Lidia, ha registrato il 25,1% di Share con 4.002.000 spettatori. Si tratta dell’episodio in cui compare Cristina Marino, moglie di Argentero nella vita reale, che interpreta Lidia Morganti. Il pubblico ha volutamente spostato la propria attenzione sulla coppia. Altro sinonimo di interesse verso le performance interpretative di Argentero che provoca un picco ulteriore in termini di ascolto. La scelta di Andrea, titolo dell’episodio andato in onda lo scorso 29 ottobre 2026, ottiene il 24,7% di Share aumentando gli spettatori medi (3.936.000) nonostante l’orario. Il pubblico che segue Doc, dunque, rimane numeroso anche durante il secondo episodio quando normalmente – nelle fiction classiche – troviamo un esodo particolare e preponderante.

La presenza dell’interprete piemontese catalizza il pubblico e l’attenzione media perchè ci troviamo di fronte a un esempio concreto di riconoscibilità, continuità e identificazione emotiva. Oltre che valore promozionale. In altre parole: Doc – Nelle tue mani viaggia grazie alla figura di Luca Argentero che, in alcuni casi, supera addirittura le linee narrative della fiction. Il pubblico guarda il noto interprete piemontese e si fida in automatico.

Riconoscibilità e valore promozionale

Quest’affidabilità non può essere trascurata, quindi Argentero non solo ha detto pubblicamente che valuterà la scrittura della prossima stagione ma ha anche sottolineato: “Una quinta stagione senza Fanti la soffrirei proprio”. La sua era un’uscita ironica, ma con un fondo di verità. Andrea Fanti, citando un grande classico della cinematografia, non può essere messo in un angolo. Lo chiedono i fan, ma ancor di più lo gridano i numeri. Esiste un Doc senza Luca Argentero e un Doc con Luca Argentero: esattamente la differenza che passa tra un successo assicurato e un rischio che nessuno – al momento – dalle parti di Rai Fiction può permettersi di correre.