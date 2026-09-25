Luca Argentero, il dietrofront che fa rumore: “Un Doc 5 senza Fanti mi dispiacerebbe”

Doc 5 – Nelle tue mani potrebbe avere ancora Luca Argentero nel cast. Rai Fiction aveva anticipato un’uscita di scena graduale da parte dell’attore, l’interprete però ha affermato che sta ancora riflettendo sul futuro. Il Dottor Fanti potrebbe rimanere al suo posto anche in futuro.

Doc 5 – Nelle tue mani si farà. Parola di Rai Fiction. Il futuro della fortunata serie di Raiuno, però, è da stabilire. Il nodo principale riguarda le sorti del protagonista: il Dottor Andrea Fanti. Luca Argentero, che lo ha interpretato nel corso di questi anni, sembrava destinato a uscire di scena. Almeno questa era la sensazione con il favore dell’estate, quando dalla Rai è iniziata a filtrare la notizia che l’attore avrebbe interpretato il personaggio per l’ultima volta nella quarta stagione. Capitolo che deve partire, televisivamente parlando, dal prossimo 1° ottobre 2026.

I fan non stanno più nella pelle, come testimoniano i risultati delle repliche in attesa della nuova avventura stagionale. Nel frattempo però occorre capire cosa succederà dal quinto capitolo in poi. La curiosità – senza ancora visionare un minuto della quarta stagione – è scattata dal momento in cui Maria Pia Ammirati (Direttrice di Rai Fiction) ha precisato che la quinta stagione è in fase di elaborazione. Tradotto: la stanno scrivendo. Allora gli appassionati si sono chiesti: senza Luca Argentero cosa potrebbe accadere? Una prima risposta ha provato a fornirla la stessa Ammirati che ha sottolineato come l’uscita di scena da parte dell’interprete principale sarà graduale. Aspetto che ha parzialmente rincuorato i fan.

Luca Argentero prende tempo

Estimatori che, però, ora devono fare i conti con un altro capitolo di questa telenovela mediatica. Argentero, in sede di presentazione della nuova serie, ha detto: “Un Doc 5 senza Fanti mi roderebbe proprio nel profondo”. Le cose, dunque, potrebbero cambiare. Sembrava essere un addio, quello della quarta stagione, per l’attore piemontese ma non è così. Argentero ci sta pensando. Da cosa dipende questo suo dietrofront? Dalla scrittura dei prossimi capitoli della serie. Il piano iniziale era chiaro: l’interprete avrebbe dovuto uscire gradualmente di scena per agevolare nuove linee narrative.

Ora la situazione, attorno alla quinta stagione di Doc, è cambiata. Se il team creativo sarà in grado di garantire nuova linfa al personaggio principale, Argentero rimarrà al suo posto. Il Dottor Fanti, in definitiva, può aspettare prima di appendere – metaforicamente – il camice al chiodo. Tutto dipenderà dalle prossime settimane. “Se il pubblico gradirà questa stagione, allora bisogna prendere atto di un successo sempre crescente”. Le parole di Argentero lasciano intendere che, prima di lasciare un personaggio così iconico per la fiction italiana, vuole riflettere attentamente.

Il futuro della fiction Rai

Il fattore primario saranno le evoluzioni del personaggio. Qualora Argentero dovesse notare una stasi, allora prenderà seriamente in considerazione l’ipotesi di passare la mano. Attualmente sta ancora riflettendo sul da farsi. Rai Fiction si cautela in entrambi i casi. Doc – Nelle tue mani è pronto a continuare anche senza il Dottor Fanti, ma persino gli addetti ai lavori sanno che avere o non avere Luca Argentero a disposizione fa tutta la differenza del mondo per un personaggio entrato ormai a far parte dell’immaginario collettivo.