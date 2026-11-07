The Voice Senior perde punti, ma batte ugualmente il GFVip. Harry Potter fa “volare” Italia Uno. I dati Auditel del 6 Novembre 2026

The Voice Senior si accontenta del 20,7% di Share, percentuale sufficiente per superare il GFVip su Canale 5. In access prime time La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sono praticamente speculari sul piano numerico.

The Voice Senior perde terreno rispetto alle scorse settimane. La trasmissione condotta da Antonella Clerici ha vissuto momenti più brillanti, ma nonostante tutto si conferma il programma più visto del venerdì sera sulla generalista. Chi fatica davvero è il GFVip a confronto. La rete ammiraglia Rai ottiene il 20,7% di Share che è ancora una soglia più che accettabile, in special modo a ridosso del weekend. Canale 5 a causa del reality show più longevo del Paese resta al 15,6% di Share, confermando il periodo di stanca del format condotto da Ilary Blasi.

Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone L’Ispettore Coliandro in replica arrivando al 3,8% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini si rifugia in Mi Manda Raitre al 3,5% di Share. Rete4 sceglie Quarto Grado arrivando al 7,6% di Share, Italia Uno punta sull’usato sicuro: Harry Potter e la pietra filosofale guadagna il 7,9% di Share. Il richiamo di Hogwarts è stato più forte del previsto. La7 ritrova Diego Bianchi e la squadra di lavoro di Propaganda Live al 6,1% di Share, un appuntamento fisso per gli estimatori della trasmissione.

The Voice Senior cala, ma supera il GFVip in prime time. Scotti e De Martino speculari in access

Tv8 si mette in proprio con le serie televisive, essendo il canale in chiaro di Sky, proponendo Avvocato Ligas con Luca Argentero e Cristina Marino protagonisti. Il primo episodio ha registrato il 2,4% di Share mentre il secondo è arrivato al 3,3%. Una crescita che denota buone basi per il prossimo futuro del prodotto. Sky, infatti, sta pensando di ampliare le linee narrative della serie. Sul Nove Fratelli di Crozza, tra satira politica e riflessioni goliardiche, ottiene il 5,9% di Share. La trasmissione condotta da Maurizio Crozza mostra segnali incoraggianti di crescita.

Il Canale 20 seleziona Invasion – Sotto attacco arrivando all’1,8% di Share mentre L’ultima vendetta su Rai4 si spinge al 2,2% di Share. Leggermente avanti Il texano dagli occhi di ghiaccio su Iris con il 2,3% di Share. RaiMovie con Tutta un’altra vita si accontenta dello 0,7% di Share. Bake off – Dolci in forno non si ferma più su RealTime: la trasmissione raggiunge il 4,2% di Share. Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna arrivano a toccarsi: 21,8% per De Martino e Ballerina, 21,7% di Share per Scotti e Samira Lui. I margini di distanza sono praticamente azzerati. A ridosso del weekend Canale 5 ha recuperato il terreno che aveva perso nelle scorse serate. La sfida in access prime time è ancora viva e ricca di potenziali sorprese.