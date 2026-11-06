Doc – Nelle tue mani 4 supera il 23% di Share, Tutto per la mia famiglia rimane al 10,8%. I dati Auditel del 5 Novembre 2026

Doc – Nelle tue mani 4 prosegue la propria stagione di successo. La fiction Rai rimane tra i prodotti più attesi e le percentuali confermano l’interesse crescente da parte del pubblico: 23,8% di Share in un momento fondamentale e ricco di competitor illustri. Canale 5 risponde alla rete ammiraglia di Viale Mazzini con Tutto per la mia famiglia: la serie turca è in affanno al 10,8% di Share.

Cologno Monzese punta sui titoli d’importazione in attesa delle produzioni originali. Le reti cadette hanno selezionato altri contenuti: Rai2 rinnova l’appuntamento con Salvo Sottile e Ore14Sera al 6,5% di Share, mentre Raitre con Splendida Cornice resta al 5,7% di Share. Lo show condotto da Geppi Cucciari conferma un gradimento in crescita con ampi margini di miglioramento. Rete4 totalizza il medesimo punteggio con Dritto e Rovescio, risultato importante con argomenti non sempre facili da veicolare.

La finestra su politica e attualità resta un punto di riferimento che ha bisogno di rinnovamento e originalità in maniera costante. Le Iene su Italia Uno raggiunge il 7,3% di Share e nella seconda parte di puntata, chiamata Pregiudizio Universale, arriva al 12,3% di Share. Una crescita particolarmente stimolante per il programma di Davide Parenti, chiamato anche a sfide impegnative. Il cambio di conduzione, accanto a Veronica Gentili riconfermata, sta dando nuova linfa e medesimi frutti. In attesa del raffronto con la versione Inside.

Doc – Nelle tue mani oltre il 23% di Share con la quarta stagione

La7 con Piazzapulita arriva al 6,5% di Share, anche in questo caso specifico siamo di fronte a una maturazione ulteriore fra inchieste e approfondimento grazie a Corrado Formigli e una squadra di lavoro sempre più collaudata. Cambia prospettiva e argomenti Tv8, il canale in chiaro di Sky, che sceglie lo sport in chiaro con la partita di Europa League tra Milan e Ferencvaros. Il confronto garantisce all’emittente il 2,5% di Share.

Leggermente superiore, in termini percentuali, la nuova stagione di Comedy Match sul Nove al 2,8% di Share. Il Canale 20 sfiora il 2% di Share, fermandosi all’1,9% con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Su Rai4 The Bikeriders si ferma allo 0,9% di Share. Iris, con Commando, arriva al 2,3% di Share. RaiMovie con Fair Game – Caccia alla spia raggiunge lo 0,6% di Share, mentre il Live Show di XFactor ottiene il 3,4% di Share su SkyUno.

Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna

Affari Tuoi in access prime time arriva al 22,6% di Share contro La Ruota della Fortuna al 19,9% di Share. Il gioco dei pacchi conferma la propria leadership, ma Scotti e Samira Lui cercano di mettere pressione alla concorrenza. Il weekend televisivo, in tal senso, potrebbe offrire nuove prospettive.