Doc – Nelle tue mani 4 supera il 23% di Share, Tutto per la mia famiglia rimane al 10,8%. I dati Auditel del 5 Novembre 2026
Doc – Nelle tue mani 4 conferma la propria leadership in prima serata, fatica Tutto per la mia famiglia su Canale 5. In access prime time Affari Tuoi allunga il passo contro La Ruota della Fortuna.
Doc – Nelle tue mani 4 prosegue la propria stagione di successo. La fiction Rai rimane tra i prodotti più attesi e le percentuali confermano l’interesse crescente da parte del pubblico: 23,8% di Share in un momento fondamentale e ricco di competitor illustri. Canale 5 risponde alla rete ammiraglia di Viale Mazzini con Tutto per la mia famiglia: la serie turca è in affanno al 10,8% di Share.
Cologno Monzese punta sui titoli d’importazione in attesa delle produzioni originali. Le reti cadette hanno selezionato altri contenuti: Rai2 rinnova l’appuntamento con Salvo Sottile e Ore14Sera al 6,5% di Share, mentre Raitre con Splendida Cornice resta al 5,7% di Share. Lo show condotto da Geppi Cucciari conferma un gradimento in crescita con ampi margini di miglioramento. Rete4 totalizza il medesimo punteggio con Dritto e Rovescio, risultato importante con argomenti non sempre facili da veicolare.
La finestra su politica e attualità resta un punto di riferimento che ha bisogno di rinnovamento e originalità in maniera costante. Le Iene su Italia Uno raggiunge il 7,3% di Share e nella seconda parte di puntata, chiamata Pregiudizio Universale, arriva al 12,3% di Share. Una crescita particolarmente stimolante per il programma di Davide Parenti, chiamato anche a sfide impegnative. Il cambio di conduzione, accanto a Veronica Gentili riconfermata, sta dando nuova linfa e medesimi frutti. In attesa del raffronto con la versione Inside.
Doc – Nelle tue mani oltre il 23% di Share con la quarta stagione
La7 con Piazzapulita arriva al 6,5% di Share, anche in questo caso specifico siamo di fronte a una maturazione ulteriore fra inchieste e approfondimento grazie a Corrado Formigli e una squadra di lavoro sempre più collaudata. Cambia prospettiva e argomenti Tv8, il canale in chiaro di Sky, che sceglie lo sport in chiaro con la partita di Europa League tra Milan e Ferencvaros. Il confronto garantisce all’emittente il 2,5% di Share.
Leggermente superiore, in termini percentuali, la nuova stagione di Comedy Match sul Nove al 2,8% di Share. Il Canale 20 sfiora il 2% di Share, fermandosi all’1,9% con Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Su Rai4 The Bikeriders si ferma allo 0,9% di Share. Iris, con Commando, arriva al 2,3% di Share. RaiMovie con Fair Game – Caccia alla spia raggiunge lo 0,6% di Share, mentre il Live Show di XFactor ottiene il 3,4% di Share su SkyUno.
Affari Tuoi batte La Ruota della Fortuna
Affari Tuoi in access prime time arriva al 22,6% di Share contro La Ruota della Fortuna al 19,9% di Share. Il gioco dei pacchi conferma la propria leadership, ma Scotti e Samira Lui cercano di mettere pressione alla concorrenza. Il weekend televisivo, in tal senso, potrebbe offrire nuove prospettive.