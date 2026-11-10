Livatino – Il giudice e i suoi assassini s’impone con il 18,7%. Il GFVip sale al 18,6% di Share. I dati Auditel del 9 Novembre 2026

Livatino – Il giudice e i suoi assassini parte bene in prima serata. L’episodio iniziale, con le due parti della miniserie Rai, registra il 18,7% di Share. La seconda puntata (in onda il 10 novembre 2026 sempre in prime time su Raiuno) dovrà confermare le ottime premesse sul piano numerico. Il GFVip cresce ulteriormente confermando una netta ripresa dopo un momento di stanca: l’Auditel si attesta al 18,6% di Share mettendo pressione al competitor diretto.

Le reti ammiraglia tornano a darsi battaglia in prima serata, le emittenti cadette hanno compiuto scelte diverse: Rai2 conquista il 4,3% di Share con il film di Fausto Brizzi Ex – Amici come prima mentre Rai3 guadagna il 7,5% di Share con Lo Stato delle Cose che si conferma in crescita con Massimo Giletti in grado di coltivare l’interesse dell’utente medio di riferimento. Rete4 con Quarta Repubblica si accontenta del 4,5% di Share, mentre Italia Uno ottiene il 5,3% con Fast&Furious 8.

Livatino vince in prime time, il GFVip mette pressione al competitor

La7 rinnova l’appuntamento con M – Il figlio del secolo ottenendo il 3,6% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, punta tutto sulla comicità con il nuovo appuntamento del GialappaShow al 5,3% di Share. Nove resta sul 3,1% di Share con Little Big Italy mentre sul Canale 20 Batman v Superman – Dawn of Justice non va oltre l’1,3% di Share. Cresce, invece, Iris con American Gangster all’1,7% di Share. Ancor meglio riesce a fare RaiMovie con Il mio nome è nessuno all’1,9% di Share.

Sfiora il 2% anche RaiPremium con In gara per Natale. La sfida in access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede Scotti tornare a superare di poco De Martino: 22,1% di Share contro 21,9%. La nuova settimana ha portato in questo inizio una tendenza diversa. La scorsa si era chiusa con Affari Tuoi in grado di allungare leggermente il passo sulla concorrenza. Ora troviamo uno scenario diverso. A dimostrazione che l’access prime time è ancora in grado di regalare sorprese. Le prossime serate potranno confermare o ribaltare il trend in atto.