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GialappaShow, il cast si presenta: da Gineprio in miniserie a Saviano che racconta favole malvagie ai bambini

Alla conferenza stampa della settima stagione del GialappaShow parlano i comici: Ubaldo Pantani, Giulia Vecchio, Valentina Barbieri, Giovanni Vernia, Gigi e Ross, Marcello Cesena, Edoardo Ferrario, Alessandro Betti e Stefano Rapone. Personaggi nuovi, parodie improbabili e un Pechino Express che promette scintille.  

di Stefano Benzi
GialappaShow, il cast si presenta: da Gineprio in miniserie a Saviano che racconta favole malvagie ai bambini
27 Marzo 2026 09:38

Alla conferenza stampa di presentazione della settima stagione del GialappaShow, i comici del cast hanno anticipato i loro nuovi personaggi uno per uno. Ecco quello che hanno detto.

Ubaldo Pantani: Gineprio diventa una miniserie

Uno dei personaggi più amati di GialappaShow è senza dubbio Ubaldo Pantani – che abbiamo incontrato pochi giorni fa per presentare il suo tour in teatro – e che porta la novità forse più attesa dagli affezionati. Gineprio, quarantenne ancora in attesa della sua prima esperienza sessuale, un addicted di Uomini e Donne e di Primo Appuntamento, insiste nella sua spasmodica di una donna: “Gineprio meritava una sua miniserie. Sono molto felice di essere qui e voglio molto bene a questo mio personaggio che ho scoperto essere molto benvoluto anche dal pubblico. Non rinuncerò ad altre imitazioni, al momento nei ho in program ma alcune: sicuramente ci saranno i miei Piersilvio e Del Debbio”.

Proprio Piersilvio Berlusconi aveva commentato laconicamente la parodia di Pantani dicendo… “Bravo, ma non mi somiglia”. Gineprio – La serie — è una scommessa ambiziosa.

Giulia Vecchio: Iva Zanicchi con testi discutibili e Ema Stokholma

Giulia Vecchio sdoppia il proprio repertorio: “Sarò una speciale Iva Zanicchi, che canterà canzoni giovani con testi discutibili e un po’ hard. Dalla seconda puntata farò Ema Stokholma che curerà gli spazi del Radio GialappaShow”.

La tensione tra l’anagrafe di Zanicchi — con annessa storica rivalità con Mina — e i testi del momento è già un’idea comica in sé. Il personaggio di Ema Stokholma accoglie sempre con stupore le esternazioni banalissime di un finto Gino Castaldo come fossero verità e dogmi rivelati. Tornano anche dal repertorio consolidato della caratterista anche Milly Carlucci, Elettra Lamborghini e Monica Setta, pizzicata anche dalla Gialappa’s dopo che la conduttrice aveva reagito alla sua parodia chiamando gli avvocati: “Pazienza… ma se non si offendono vuol dire che non siamo abbastanza bravi nel nostro lavoro”, hanno concluso Gherarducci e Santin.

Valentina Barbieri sarà Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker e Victoria Cabello

Il programma più fitto della stagione tocca a Valentina Barbieri che introduce una delle parodie inedite di questo settimo anno: “La mia Sabrina Ferilli sarà protagonista di gaffe e ciak sbagliati, poi sarò Michelle Hunziker a Pechino Express in gara insieme insieme al Pif di Giovanni Vernia”.

Barbieri sarà anche Victoria Cabello sempre nella parodia di Pechino Express.

GialappaShow Cast
Il cast di GialappaShow al gran completo – Credits SKY (TVBlog.it)

Giovanni Vernia: Jovanotti scorretto e il rapper Spasmo

Non c’è alcun dubbio che uno dei momenti più alti dell’ultima stagione fu Giovanni Vernia. Il comico genovese, consolidata presenza radiofonica ormai da anni, si appresta a un nuovo tour teatrale per portare tutto il suo repertorio. Chi lo conosce e lo vede regolarmente dal vivo sa che il suo talento è davvero straordinario, da autentico trasformista. Il suo Cesare Cremonini è stato uno degli highlights assoluti della sesta edizione di GialappaShow: e tornerà anche quest’anno.

In conferenza stampa Vernia svela i suoi due nuovi personaggi: “Nel debutto imiterò un Jovanotti un po’ scorretto, poi farò un personaggio nuovo, un rapper campano chiamato Spasmo”. Spasmo, si apprende, è un tipo un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime” — un’idea che ha già il potenziale del tormentone. Sicuramente ci sarà anche Achille Lauro altro tormentone degli ultimi anni: la sua versione del rapper alle prese con le sofferenze quotidiane, dalle coliche ai fan opprimenti, è diventato virale.

Gigi e Ross: Bolle con Amedeo, Corona, Gabbani e Saviano

Gigi e Ross hanno il programma più articolato: “Saremo Amedeo e Roberto Bolle, coppia immaginaria di Pechino Express. Presenteremo come personaggi Fabrizio Corona, Francesco Gabbani e tornerà il finto Stefano De Martino”.

Ma la novità più originale è Malavisione: Gigi nei panni di un Roberto Saviano che racconta favole per bambini dal contenuto tutt’altro che innocente. Un’idea che prende la figura pubblica di Saviano e la mette in un contesto radicalmente incongruo — altro potenziale tormentone stagionale.

GialappaShow Concuttori
Da sinistra Santin, Gherarducci e il Mago Forest – Credits SKY (TVBlog.it)

Marcello Cesena e Simona Garbarino: Sensualità a Corte compie 21 anni

L’ex Broncoviz Marcello Cesena, come non ricordare i suoi personaggio nel celeberrimo Hollywood Party, e Simona Garbarino portano in scena la serie più longeva del programma: “Sensualità a Corte torna, per il 21esimo anno – racconta Cesena – intercetteremo tutte le guest dello show, a partire da Jovanotti. Un notissimo attore aprirà la prima puntata con uno strip-tease”. Ventuno anni di Jean-Claude e Madreh. Il primo ospite confermato è Claudio Santamaria.

Cazzullo analizza le disgrazie

Edoardo Ferrario porta una novità costruita attorno a una parodia precisa: “Tornano i discorsi motivazionali di Maicol Pirozzi. E poi, essendo un fan di Una giornata particolare, trasformerò il format e, realizzando la parodia di Aldo Cazzullo, analizzerò le sfortune di un povero uomo”. Ferrario è anche uno dei Boni Latini nella parodia di Pechino Express, la coppia che forma con Stefano Rapone.

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