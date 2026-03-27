GialappaShow, il cast si presenta: da Gineprio in miniserie a Saviano che racconta favole malvagie ai bambini

Alla conferenza stampa della settima stagione del GialappaShow parlano i comici: Ubaldo Pantani, Giulia Vecchio, Valentina Barbieri, Giovanni Vernia, Gigi e Ross, Marcello Cesena, Edoardo Ferrario, Alessandro Betti e Stefano Rapone. Personaggi nuovi, parodie improbabili e un Pechino Express che promette scintille.

Alla conferenza stampa di presentazione della settima stagione del GialappaShow, i comici del cast hanno anticipato i loro nuovi personaggi uno per uno. Ecco quello che hanno detto.

Ubaldo Pantani: Gineprio diventa una miniserie

Uno dei personaggi più amati di GialappaShow è senza dubbio Ubaldo Pantani – che abbiamo incontrato pochi giorni fa per presentare il suo tour in teatro – e che porta la novità forse più attesa dagli affezionati. Gineprio, quarantenne ancora in attesa della sua prima esperienza sessuale, un addicted di Uomini e Donne e di Primo Appuntamento, insiste nella sua spasmodica di una donna: “Gineprio meritava una sua miniserie. Sono molto felice di essere qui e voglio molto bene a questo mio personaggio che ho scoperto essere molto benvoluto anche dal pubblico. Non rinuncerò ad altre imitazioni, al momento nei ho in program ma alcune: sicuramente ci saranno i miei Piersilvio e Del Debbio”.

Proprio Piersilvio Berlusconi aveva commentato laconicamente la parodia di Pantani dicendo… “Bravo, ma non mi somiglia”. Gineprio – La serie — è una scommessa ambiziosa.

Giulia Vecchio: Iva Zanicchi con testi discutibili e Ema Stokholma

Giulia Vecchio sdoppia il proprio repertorio: “Sarò una speciale Iva Zanicchi, che canterà canzoni giovani con testi discutibili e un po’ hard. Dalla seconda puntata farò Ema Stokholma che curerà gli spazi del Radio GialappaShow”.

La tensione tra l’anagrafe di Zanicchi — con annessa storica rivalità con Mina — e i testi del momento è già un’idea comica in sé. Il personaggio di Ema Stokholma accoglie sempre con stupore le esternazioni banalissime di un finto Gino Castaldo come fossero verità e dogmi rivelati. Tornano anche dal repertorio consolidato della caratterista anche Milly Carlucci, Elettra Lamborghini e Monica Setta, pizzicata anche dalla Gialappa’s dopo che la conduttrice aveva reagito alla sua parodia chiamando gli avvocati: “Pazienza… ma se non si offendono vuol dire che non siamo abbastanza bravi nel nostro lavoro”, hanno concluso Gherarducci e Santin.

Valentina Barbieri sarà Sabrina Ferilli, Michelle Hunziker e Victoria Cabello

Il programma più fitto della stagione tocca a Valentina Barbieri che introduce una delle parodie inedite di questo settimo anno: “La mia Sabrina Ferilli sarà protagonista di gaffe e ciak sbagliati, poi sarò Michelle Hunziker a Pechino Express in gara insieme insieme al Pif di Giovanni Vernia”.

Barbieri sarà anche Victoria Cabello sempre nella parodia di Pechino Express.

Giovanni Vernia: Jovanotti scorretto e il rapper Spasmo

Non c’è alcun dubbio che uno dei momenti più alti dell’ultima stagione fu Giovanni Vernia. Il comico genovese, consolidata presenza radiofonica ormai da anni, si appresta a un nuovo tour teatrale per portare tutto il suo repertorio. Chi lo conosce e lo vede regolarmente dal vivo sa che il suo talento è davvero straordinario, da autentico trasformista. Il suo Cesare Cremonini è stato uno degli highlights assoluti della sesta edizione di GialappaShow: e tornerà anche quest’anno.

In conferenza stampa Vernia svela i suoi due nuovi personaggi: “Nel debutto imiterò un Jovanotti un po’ scorretto, poi farò un personaggio nuovo, un rapper campano chiamato Spasmo”. Spasmo, si apprende, è un tipo un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime” — un’idea che ha già il potenziale del tormentone. Sicuramente ci sarà anche Achille Lauro altro tormentone degli ultimi anni: la sua versione del rapper alle prese con le sofferenze quotidiane, dalle coliche ai fan opprimenti, è diventato virale.

Gigi e Ross: Bolle con Amedeo, Corona, Gabbani e Saviano

Gigi e Ross hanno il programma più articolato: “Saremo Amedeo e Roberto Bolle, coppia immaginaria di Pechino Express. Presenteremo come personaggi Fabrizio Corona, Francesco Gabbani e tornerà il finto Stefano De Martino”.

Ma la novità più originale è Malavisione: Gigi nei panni di un Roberto Saviano che racconta favole per bambini dal contenuto tutt’altro che innocente. Un’idea che prende la figura pubblica di Saviano e la mette in un contesto radicalmente incongruo — altro potenziale tormentone stagionale.

Marcello Cesena e Simona Garbarino: Sensualità a Corte compie 21 anni

L’ex Broncoviz Marcello Cesena, come non ricordare i suoi personaggio nel celeberrimo Hollywood Party, e Simona Garbarino portano in scena la serie più longeva del programma: “Sensualità a Corte torna, per il 21esimo anno – racconta Cesena – intercetteremo tutte le guest dello show, a partire da Jovanotti. Un notissimo attore aprirà la prima puntata con uno strip-tease”. Ventuno anni di Jean-Claude e Madreh. Il primo ospite confermato è Claudio Santamaria.

Cazzullo analizza le disgrazie

Edoardo Ferrario porta una novità costruita attorno a una parodia precisa: “Tornano i discorsi motivazionali di Maicol Pirozzi. E poi, essendo un fan di Una giornata particolare, trasformerò il format e, realizzando la parodia di Aldo Cazzullo, analizzerò le sfortune di un povero uomo”. Ferrario è anche uno dei Boni Latini nella parodia di Pechino Express, la coppia che forma con Stefano Rapone.