Italia-Francia fa il pieno di ascolti su Raiuno, Tutto per la mia famiglia poco sopra l’11% di Share. I dati Auditel del 12 Novembre 2026

La Nazionale Italiana porta a casa il massimo risultato possibile sul campo e in televisione, il confronto con la Francia per la Nations League ha dato soddisfazione anche alla rete ammiraglia Rai che ottiene il 39% di Share con oltre 8 milioni di spettatori collegati. La concorrenza di Cologno Monzese si arrende allo strapotere mediatico della squadra azzurra e propone, su Canale 5, la soap turca dal titolo Tutto per la mia famiglia che raggiunge l’11,1% di Share.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Ore14Sera che guadagna il 6,4% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini si attesta sul medesimo punteggio con Splendida Cornice. Cambiano i contenuti, ma il risultato rimane invariato. Onore al merito per Geppi Cucciari che riesce, con l’intrattenimento, a catalizzare il medesimo appeal nonostante la concorrenza di approfondimento giornalistico e grandi eventi sportivi in contemporanea. Rete4 propone Dritto e Rovescio che si accontenta del 4,5% di Share.

Italia-Francia al 39% di Share: la Nazionale Italiana leader in palinsesto

Italia Uno vira su Le Iene che svetta al 7,8% di Share: il programma di Davide Parenti è ancora una garanzia per un determinato tipo di pubblico. La7 torna a selezionare Piazzapulita: il formato di Corrado Formigli arriva al 5,7% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con La risposta è nelle stelle ottiene l’1,2% di Share. Nove con la comicità di OnlyFun – Comico Show ottiene il 2,4% di Share. XFactor su SkyUno arriva al 3,4% di Share con i live show ulteriormente in crescita.

L’access prime time propone ancora la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il gioco di Raiuno ottiene il 24% di Share contro il 21% della concorrenza. Il gap tra i due formati è indistinto rispetto alle ultime uscite. Le prossime serate forniranno una prospettiva ulteriore della porzione di palinsesto. Il preserale prosegue a dare battaglia, ma Viale Mazzini recentemente sembra aver allungato il passo.