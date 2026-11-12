Tale e Quale Show si conferma leader della serata, mentre Viola come il mare fatica su Canale 5. In access prime time Affari Tuoi allunga di 3 punti su La Ruota della Fortuna.

Tale e Quale Show leader con il 22,8% di Share, Viola come il mare cala al 14%. I dati Auditel dell’11 Novembre 2026

Tale e Quale Show conferma il proprio appeal tornando al mercoledì sera. Dopo la scorsa settimana la trasmissione condotta da Carlo Conti torna nella sua posizione canonica di palinsesto e i risultati non cambiano. Anzi, crescono: il format di Raiuno raggiunge il 22,8% di Share stabilendo un netto divario con il competitor diretto. Viola come il mare su Canale 5, infatti, si ferma al 14% di Share. Una partenza promettente lasciava ben sperare per la fiction Mediaset, ma il nuovo appuntamento rimane incastrato in percentuali non all’altezza. C’è ancora tempo per aggiustare il tiro.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 ritrova Patù – La passione delle idee che ottiene l’1,6% di Share. La trasmissione cala ancora rispetto alle settimane precedenti. La terza rete di Viale Mazzini, invece, si spinge al 6,6% di Share con Chi L’ha Visto? mentre Rete4 con È sempre Cartabianca si accontenta del 5,1% di Share tra approfondimento giornalistico e riflessioni politiche. Italia Uno con La guerra di domani ottiene il 5,8% di Share, La7 invece cresce ulteriormente con Aldo Cazzullo. Una giornata particolare arriva a toccare il 9,1% di Share dimostrando di avere ancora margine di miglioramento.

Tale e Quale Show conferma il successo in prime time

Una trasmissione che sembra non conoscere sosta in termini di evoluzione e appeal mediatico. Tv8, il canale in chiaro di Sky, rimane su un classico della rete come 4Ristoranti arrivando al 2,5% di Share. Lo stesso punteggio lo ottiene Fabio Fazio nell’anteprima del suo programma sul Nove, poi Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raggiunge il 4,2% di Share. La seconda parte di trasmissione si stabilizza al 4,1% con il segmento dal titolo “E per finire…”.

Il Canale 20 con White Elephant – Codice criminale raggiunge l’1,9% di Share, con picchi verso il 2%. Su Rai4 Stranger Darling si accontenta dell’1,3% di Share, mentre Iris con il grande classico di Stanley Kubrick dal titolo Eyes Wide Shut si spinge all’1,7% di Share. White House Down – Sotto assedio guadagna l’1,6% di Share. Cine34 con Simpatici&Antipatici in versione integrale conquista l’1,5% di Share.

De Martino allunga di tre punti in access prime time

La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi in access prime time guadagnano mezzo punto a testa rispetto alla serata scorsa. Il gioco di Viale Mazzini ottiene il 24,7% di Share mentre il competitor diretto di Cologno Monzese resta al 21,7% di Share. Dopo 24 ore i margini di confronto restano invariati aspettando ulteriori rivelazioni nell’arco dei prossimi appuntamenti. Tra i due formati, attualmente, c’è una differenza di tre punti percentuali appannaggio della Rai.