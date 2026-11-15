Tú Sí Que Vales fa più spettatori di Ballando Con le Stelle, ma il verdetto dello Share premia Raiuno. I dati Auditel del 14 Novembre 2026
Ballando Con Le Stelle cresce ulteriormente in termini di Share, il pubblico premia Tu Sì Que Vales. La sfida del sabato sera prosegue anche in access prime time con Affari Tuoi che sfonda il muro dei 4 milioni di telespettatori.
Il sabato sera in prime time si rinnova la sfida a due tra Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Raiuno condotta da Milly Carlucci ottiene il 27,6% di Share contro il 24,6% del competitor diretto. La trasmissione di Maria De Filippi, però, registra un numero maggiore di spettatori collegati: 3.579.000 contro 2.817.000. Nello specifico, Canale 5 ha più utenti collegati ma la rete ammiraglia Rai intercetta una percentuale maggiore del pubblico televisivo. La formula principe che spiega tale assunto è nella differenza tra quante persone guardano mediamente un programma e la percentuale relativa di pubblico televisivo collegato.
Due primati diversi, ciascuno con la propria importanza, che descrivono i rispettivi show in maniera altrettanto peculiare. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 con SWAT ottiene il 3,8% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini conquista il 3,3% di Share con Sapiens – Un solo pianeta a cura di Mario Tozzi. Rete4 seleziona un cult del grande cinema action: The Bourne Legacy, con Jeremy Renner, Rachel Weisz ed Edward Norton, guadagna il 2,5% di Share.
Ballando Con Le Stelle cresce ancora in termini di Share, Tu Sì Que Vales premiato dagli spettatori
Italia Uno si affida alla saga Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald arrivando al 4,3% di Share. La7 raggiunge il 7,6% di Share grazie a Massimo Gramellini e i suoi ospiti nel corso de In Altre Parole. La seconda parte di trasmissione, dal titolo In Altre Parole…Ancora, si ferma al 4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie di trasmettere la sfida di Nations League tra Portogallo e Danimarca sfiorando il 3% di Share.
Il match, nello specifico, raggiunge il 2,9%. Accordi&Disaccordi sul Nove si accontenta del 3,6% di Share per dimostrare di essere in linea con il trend stagionale. La crescita del programma, con relativa fidelizzazione utenti, è ormai acclarata per la quota talk show di Skydance. Rai4 con I crimini di Emily si fa bastare l’1,2% di Share, invece Iris arriva all’1,8% con La figlia del generale. Su RaiMovie il film Piedone a Hong Kong non va oltre l’1% di Share.
Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna
TopCrime si spinge al 2,3% di Share con La Signora in Giallo – Appuntamento con la morte. In access prime time Affari Tuoi in leggero calo al 23,4% di Share batte ugualmente La Ruota della Fortuna ferma al 20,9%. De Martino supera ancora una volta il muro dei 4 milioni di spettatori. Cologno Monzese leggermente staccato da Viale Mazzini in termini percentuali.