Tú Sí Que Vales fa più spettatori di Ballando Con le Stelle, ma il verdetto dello Share premia Raiuno. I dati Auditel del 14 Novembre 2026

Il sabato sera in prime time si rinnova la sfida a due tra Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales. La trasmissione di Raiuno condotta da Milly Carlucci ottiene il 27,6% di Share contro il 24,6% del competitor diretto. La trasmissione di Maria De Filippi, però, registra un numero maggiore di spettatori collegati: 3.579.000 contro 2.817.000. Nello specifico, Canale 5 ha più utenti collegati ma la rete ammiraglia Rai intercetta una percentuale maggiore del pubblico televisivo. La formula principe che spiega tale assunto è nella differenza tra quante persone guardano mediamente un programma e la percentuale relativa di pubblico televisivo collegato.

Due primati diversi, ciascuno con la propria importanza, che descrivono i rispettivi show in maniera altrettanto peculiare. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 con SWAT ottiene il 3,8% di Share mentre la terza rete di Viale Mazzini conquista il 3,3% di Share con Sapiens – Un solo pianeta a cura di Mario Tozzi. Rete4 seleziona un cult del grande cinema action: The Bourne Legacy, con Jeremy Renner, Rachel Weisz ed Edward Norton, guadagna il 2,5% di Share.

Ballando Con Le Stelle cresce ancora in termini di Share, Tu Sì Que Vales premiato dagli spettatori

Italia Uno si affida alla saga Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald arrivando al 4,3% di Share. La7 raggiunge il 7,6% di Share grazie a Massimo Gramellini e i suoi ospiti nel corso de In Altre Parole. La seconda parte di trasmissione, dal titolo In Altre Parole…Ancora, si ferma al 4% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie di trasmettere la sfida di Nations League tra Portogallo e Danimarca sfiorando il 3% di Share.

Il match, nello specifico, raggiunge il 2,9%. Accordi&Disaccordi sul Nove si accontenta del 3,6% di Share per dimostrare di essere in linea con il trend stagionale. La crescita del programma, con relativa fidelizzazione utenti, è ormai acclarata per la quota talk show di Skydance. Rai4 con I crimini di Emily si fa bastare l’1,2% di Share, invece Iris arriva all’1,8% con La figlia del generale. Su RaiMovie il film Piedone a Hong Kong non va oltre l’1% di Share.

Affari Tuoi supera La Ruota della Fortuna

TopCrime si spinge al 2,3% di Share con La Signora in Giallo – Appuntamento con la morte. In access prime time Affari Tuoi in leggero calo al 23,4% di Share batte ugualmente La Ruota della Fortuna ferma al 20,9%. De Martino supera ancora una volta il muro dei 4 milioni di spettatori. Cologno Monzese leggermente staccato da Viale Mazzini in termini percentuali.