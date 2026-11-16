Belgio-Italia supera il 39% di Share, Racconto di una Notte insidiato da Le Iene. I dati Auditel del 15 Novembre 2026

Belgio-Italia conquista il pubblico di Raiuno, fatica Racconto di una Notte su Mediaset. La Ruota della Fortuna cala al 19,4% di Share in access prime time. Anche in questo caso, il pre-partita degli Azzurri ha influito.

Belgio-Italia ha visto gli Azzurri perdere in maniera importante, ma a guadagnarci – in termini mediatici – è stato l’Auditel: la sfida di Nations League, su Raiuno, ha realizzato il 39,2% di Share. Risultato pieno per Viale Mazzini che, quando c’è la Nazionale, raccoglie sempre il massimo possibile. Canale 5 si arrende all’evidenza con Racconto di una Notte che rimane poco sopra l’11% di Share totalizzando l’11,4%.

Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 ripropone The Rookie con il 2,7% di Share, la terza rete di Viale Mazzini ritrova Report che si attesta sul 4,5% di Share. Report Plus si ferma al 4% di Share. Rete4 con Fuori dal Coro cresce ulteriormente arrivando al 5,4% di Share, mentre Italia Uno si esalta con il 10,4% di Share ottenuto grazie a Le Iene presentano: Inside. La versione di approfondimento del programma di Davide Parenti continua ad appassionare la platea televisiva. La7 sceglie di dedicarsi all’America e i suoi scenari politici con House of Trump – Un KO per Donald. La trasmissione raggiunge il 2,2% di Share.

Belgio-Italia fa il pieno di ascolti, in affanno Racconto di una Notte

Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona Mia moglie per finta e guadagna l’1,9% di Share. Un classico della commedia romantica sfiora il 2% nel prime time della rete. Nove si affida alla certezza Che Tempo Che Fa, il programma guidato da Fabio Fazio cresce immediatamente dopo la fine della partita dell’Italia arrivando al 7,9% di Share che diventa 9,4% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa. Risultati che premiano il consueto appuntamento sulla rete Skydance.

Rai4 resta sull’1,9% di Share con Breakdown – La trappola. Iris con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo rimane all’1,9% di Share. RaiMovie non va oltre l’1,1% di Share con Phenomenon mentre RaiPremium raggiunge l’1,3% di Share con Tale e Quale Show in replica. La magia del Natale, su La5, si attesta all’1,5% di Share.

La Ruota della Fortuna accusa il colpo in access prime time

La Ruota della Fortuna cala al 19,4% di Share con l’Italia a insidiare ogni contenuto. Affari Tuoi sceglie di prendersi una pausa per lasciare a Viale Mazzini il pre-partita del confronto che ha visto cadere in trasferta la compagine allenata da Roberto Mancini.