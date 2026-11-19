Tale e Quale Show rinnova il proprio appeal nel mercoledì sera di Raiuno. La trasmissione condotta da Carlo Conti registra il 22,5% di Share andando a prendere ulteriore pubblico. Situazione opposta dalle parti di Cologno Monzese in cui Viola come il mare non sta registrando il successo sperato. La fiction, sulla rete ammiraglia Mediaset, si ferma al 13,4% di Share dimostrando di attraversare un periodo complicato.

Le reti cadette hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 punta nuovamente su Patù – La passione delle idee restando all’1,4% di Share. Rai3 vira su Chi L’ha Visto? che sale al 7,3% di Share consolidando la media stagionale fino a questo momento. Rete4 resta al 3,6% di Share con È sempre Cartabianca, tra politica e approfondimento con un nutrito parterre di ospiti. Italia Uno rinnova l’appuntamento con le ATP Finals di Torino in chiaro raggiungendo il 6,5% di Share grazie al confronto tra Cobolli e Tiafoe, mentre La7 non rinuncia alla consueta striscia di informazione storica condotta da Aldo Cazzullo.

Tale e Quale Show vince ancora in prime time

Una giornata particolare si attesta al 9,8% di Share. Anche in quest’occasione si rimane attorno al 10% per una trasmissione che conferma la fidelizzazione utente nel corso delle diverse puntate. Cambia l’argomento, ma i risultati restano incoraggianti. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie di puntare ancora sulla culinaria con 4Ristoranti che fa guadagnare all’emittente il 3,2% di Share. Nove propone il talk show condotto da Fabio Fazio: Il Tavolo di Che Tempo Che Fa raggiunge il 3,7% di Share. Percentuale che arriva al 4,1% nella parte chiamata Il Tavolo di Che Tempo Che Fa…E per finire...

Selma vince questa edizione di #TaleEQualeShow pic.twitter.com/X35zZKSiJj — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 18, 2026

Il Canale 20 si accontenta del 2,8% di Share con The Rock e Rai4, con Infinite, si eleva al 2,1% di Share. Iris con Schegge di paura non va oltre l’1,6% di Share. In calo RaiMovie, con Doppia colpa, all’1,5% di Share. Affari Tuoi arriva al 22,9% di Share contro il 21,9% de La Ruota della Fortuna.

Scotti in pressing su De Martino

Il gioco condotto da Scotti-Lui sale in access prime time e il divario con la concorrenza attualmente è di un solo punto. Il competitor sta recuperando terreno diminuendo la distanza con Viale Mazzini. Cologno Monzese, dopo aver perso punti nel preserale, sta ritrovando un leggero abbrivio che consente di impensierire il gioco dei pacchi – com’è definito dai fan – in attesa di possibili nuove sorprese in termini numerici.