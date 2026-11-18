177 giorni – Il rapimento di Farouk conferma il grande successo ottenuto all’esordio con un’altra puntata dallo Share elevato. La serie sfiora il 24% di Share, garantendo a Raiuno il 23,9%. Canale 5 risponde con una commedia romantica dal titolo Un mondo a parte, diretta da Riccardo Milani. Lo Share, in questo caso, si ferma al 12,3%. Influisce il fatto che l’opera cinematografica abbia già qualche anno, quindi il pubblico si è lasciato ammaliare dalla novità proposta in Viale Mazzini.

Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 propone Un amore a cinque stelle arrivando al 3,7% di Share, anche in questo contesto i sentimenti la fanno da padrone. Rai3 sceglie di puntare su Filorosso che rimane all’1,9% di Share. Rete4 sale ulteriormente con Milo Infante che si aggiudica l’8,1% di Share grazie alla conduzione sferzante proposta all’interno di Verità Nascoste. Italia Uno in calo con le ATP Finals al 4% di Share, mentre La7 tiene lo standard stagionale alto raggiungendo il 10,2% di Share con DiMartedì. Il talk show politico ha dimostrato di poter crescere ulteriormente.

177 giorni – Il rapimento di Farouk conferma la leadership in prime time

Floris cala nella parte di trasmissione chiamata DiMartedì Più, ma i numeri sono ugualmente incoraggianti con l’8,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, ritrova il consueto appuntamento con XFactor e il talento musicale da scoprire. Il formato assicura all’emittente il 4% di Share, Comedy Match resta al 3,7% di Share su Nove. Skydance continua a proporre la comicità live per cercare di conquistare gli appassionati tra umorismo e improvvisazione teatrale.

In #177GiorniIlrapimentodiFarouk, Marco Bocci interpreta Fateh, il padre di Farouk.

Un uomo costretto ad affrontare l'incubo più terribile: vedersi portare via il proprio figlio.

Ma cosa significa interpretare un padre che vive un dolore così profondo?

Le prime due puntate… pic.twitter.com/oDBa4JJqym — Rai1 (@RaiUno) November 16, 2026

Sul Canale 20 Unknown – Senza identità conquista il 2,1% di Share, mentre Forgive Us All su Rai4 si ferma all’1,6% di Share. Iris cala all’1,4% con Il pistolero, RaiMovie non va oltre l’1,1% di Share con The Gunman. Miss Detective fa crescere La5 che arriva all’1,5% di Share. Affari Tuoi, in access prime time, arriva al 23% di Share mentre La Ruota della Fortuna si ferma al 21%.

De Martino resiste in testa all’access prime time

Il gap tra i due formati diminuisce di un punto, ma la distanza è ancora chiara. La manovra di avvicinamento da parte di Canale 5 a Raiuno è appena (ri)cominciata in attesa di ulteriori sviluppi. De Martino, intanto, resiste e non perde la leadership in una fascia di palinsesto piuttosto complessa.