L’abbiamo vista nel game show di Rai1, ma i più attenti si saranno accorti che il suo è un volto già noto: cosa faceva prima

Chi è Martina Miliddi, la ballerina di Affari Tuoi e perchè è già famosa

I colpi di scena ad Affari Tuoi non mancano mai, dopo l’arrivo di Herbert Ballerina, adesso c’è l’assenza del simpatico comico che ha generato una certa curiosità, ma soprattutto l’arrivo di una vera ballerina, Martina Miliddi, volto già noto al pubblico.

La sua presenza è stata annunciata da Stefano De Martino con la solita ironia che lo contraddistingue: “Avevo chiesto una ballerina alla Rai ma hanno capito male e mi hanno mandato Herbert Ballerina. Adesso che lui non c’è, è arrivata una ballerina“. Sarà lei a prendere il posto di Herbert momentaneamente, anche se indiscrezioni riportate da Fanpage parlano della possibilità che la Miliddi resti anche quando tornerà il comico.

Chi è Martina Miliddi e dove l’abbiamo vista prima di Affari Tuoi

Originaria di Cagliare, classe 2000, oggi Martina Miliddi ha 26 anni. Nonostante la giovane età ha un curriculum televisivo di tutto rispetto, prima di prendere parte ad Affari Tuoi, l’abbiamo vista in diversi programmi televisivi. I più attenti ricorderanno che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2020, facendosi subito riconoscere per il suo grande talento.

Professionista soprattutto di balli latino americani, non sono mancate le discussioni con Alessandra Celentano, che non ha mai apprezzato il suo talento. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, la Miliddi ha iniziato a far parte di diversi corpi di ballo televisivi, l’abbiamo vista in Viva Rai2 con Rosaro Fiorello, ma anche in Audiscion, il comedy show condotto da Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci, e ancora in Battiti Live, dove si è esibita praticamente ad ogni puntata.

Martina Miliddi vanta anche un’esperienza per il grande schermo, ha avuto infatti una parte nel film dal successo strepitoso di Checco Zalone, Buen Camino, dove ha ballato la canzone La prostata inflamada. Tifosissima della Roma, le piace molto seguire la sua squadra del cuore allo stadio. La ballerina è stata spesso al centro dell’attenzione del gossip per le sue relazioni passate prima con Aka7even e poi con Raffaele Renda, entrambi partecipanti di Amici di Maria De filippi.

Oggi ha un nuovo fidanzato Spillo, ballerino di hip-hop che ha frequentato la scuola di Kledi Kadiu. La Miliddi, dunque, ha una lunga esperienza come ballerina e adesso è approdata nello show di Stefano De Martino dove, a detta di Fanpage, potrebbe restare anche quando Herbert Ballerina tornerà. Pare che sia assente a causa di motivi personali, che però non dovrebbero destare alcuna preoccupazione. Ad ogni modo la giovane ballerina ha già dato prova di essere molto brava e avere un’ottima presenza scenica. Interrogata da De Martino ha più volte fatto sorridere il pubblico in studio, proprio per questo l’eventuale coppia con Herbert Ballerina potrebbe rivelarsi molto divertente e, quindi, vincente da un punto di vista degli ascolti.