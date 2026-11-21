Sal Da Vinci arriva su Raiuno e conferma l’appeal dai tempi di Sanremo 2026. Il successo lo ha avuto anche in precedenza, ma la vittoria dell’ultima edizione della kermesse canora – aspettando il 2027 – ha aumentato il seguito di affezionati anche in televisione. Meravigliosamente raggiunge il 18,2% di Share su Raiuno. Una vittoria della rete ammiraglia di Viale Mazzini che arriva senza fatica. Il competitor diretto, dalle parti di Cologno Monzese, sfiora il 13% di Share fermandosi al 12,8%. La rete ammiraglia Mediaset va in affanno con i titoli d’importazione, ma è un rischio calcolato in attesa delle produzioni originali.

Le emittenti cadette hanno scelto altro: Rai2 punta ancora su L’Ispettore Coliandro in replica e arriva al 3,4% di Share mentre la terza rete della televisione pubblica seleziona Mi Manda Raitre che raggiunge il 3,9% di Share. Trasmissione in crescita considerando gli speciali in prime time. Rete4 preferisce i classici dell’emittente: Quarto Grado conferma il suo sviluppo ulteriore in termini percentuali arrivando a toccare l’8,6% di Share, Italia Uno si dedica nuovamente allo sport in chiaro con gli appuntamenti delle ATP Finals di Torino.

Sal Da Vinci leader di ascolti su Raiuno, Racconto di una Notte fatica su Canale 5

Il confronto tra Medvedev e Tiafoe non va oltre il 4,1% di Share. La7 sceglie il connubio perfetto tra informazione e intrattenimento con l’appuntamento settimanale di Propaganda Live. La trasmissione condotta da Diego Bianchi raggiunge il 7% di Share, mentre Tv8 – canale in chiaro di Sky – propone la serialità in prima serata con Avvocato Ligas. Il prodotto guadagna il 2,9% di Share crescendo di un punto nel secondo episodio con il 3,8%. Nove ritrova Fratelli di Crozza. Il comico ligure con il suo show satirico realizza il 6.1% di Share.

Sul Canale 20 Atomica Bionda non va oltre l’1,7%. Su Rai4 Fast Charlie si eleva al 2% di Share mentre Potere Assoluto su Iris sfiora il 3% di Share. L’opera si attesta sul 2,8% di Share. RaiPremium si fa bastare l’1% di Share con Un omicidio per due. RealTime, invece, festeggia con Bake Off – Dolci in Forno che totalizza il 4,5% di Share.

La Ruota della Fortuna supera Affari Tuoi

La Ruota della Fortuna torna a superare Affari Tuoi dopo alcune puntate di rincorsa. Il gioco condotto da Gerry Scotti e Samira Lui raggiunge il 22% di Share mentre la concorrenza di Stefano De Martino e Herbert Ballerina si ferma al 21,5%. Un sorpasso che getta le basi per la settimana entrante quando i parametri dell’access prime time saranno ancora soggetti a eventuali capovolgimenti di fronte.