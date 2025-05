Perchè Benedetta Parodi lascia Bake Off e chi la sostituirà

Dodici anni bellissimi: 3 parole a chiudere un epoca, quella della conduzione di Benedetta Parodi di Bake Off-dolci in forno. E’ la stessa presentatrice a concentrare in questa frase il suo saluto ufficiale al programma in onda su Real Time dal 29 novembre 2013, condividendolo sui suoi canali social, assieme ad una carrellata di scatti che raccontano un viaggio di sfide all’ultimo saccapoche.

Benedetta Parodi che ha esordito nello show fin dalla sua prima puntata, era il volto familiare di un format che negli anni ha sempre di più conquistato il pubblico, diventando uno dei talent culinari più seguiti in Italia.

Adattato sul format britannico The Great British Bake Off, il programma è stato inizialmente prodotto da Magnolia e successivamente da Banijay Italia. Benedetta Parodi in tutti questi anni è stata affiancata da giudici come Ernst Knam, Clelia d’Onofrio (presente fino alla decima edizione), Damiano Carrara, Tommaso Foglia e, più recentemente, Iginio Massari.

La nuova conduttrice di Bake Off

Ci sono importanti novità per Bake Off che vede l’uscita di Benedetta Parodi. Una notizia che ha colpito il pubblico affezionato del programma che si basa sulle prove tecniche e creative dei concorrenti amanti del mondo della pasticceria.

I motivi della decisioni non sono stati ufficializzati ma c’è il nome di chi prenderà il posto della storica conduttrice che in queste ultime ore ha salutato il pubblico con un post su Instagram. Si tratta di Brenda Lodigiani, amatissima comica conosciuta per le sue imitazioni nel programma GialappaShow.

L’attrice infatti ha pubblicato un annuncio ironico in cui finge di smentire la notizia, per poi essere “smascherata” dalla comparsa dello storico giudice Ernst Knam, , che le dà il benvenuto: È uscita una notizia che mi riguarda, non sono solita commentare normalmente ma devo smentire. Pare che io sia la nuova conduttrice di un programma di pasticceria. Mi viene da ridere anche solo a pensarlo. Non un programma qualunque, ma Bake off. Smentisco, è chiaramente una fake news.” Le sue parole.

Nonostante il cambio alla conduzione, la giuria resterà invariata: Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia continueranno a valutare i concorrenti, con Iginio Massariancora nel ruolo di ospite fisso. Anche la location non cambia: sarà ancora Villa Borromeo d’Adda ad Arcore a ospitare le sfide tra i pasticceri amatoriali.

Un programma che piace, ricco di prove gustose

Bake Off – Dolci in forno è uno show che rientra nel grande mondo dei format a tema culinario, ma si distingue per il suo focus specifico sulla pasticceria, che rappresenta senza dubbio il suo ingrediente speciale. Le sfide principali che lo caratterizzano sono

Prova di creatività: dolce libero ideato dal concorrente;

Prova tecnica: dolce preparato seguendo una ricetta data dai giudici;

Prova sorpresa: prova con vincoli imprevisti;

Prova wow e prova lampo: introdotte in alcune edizioni per testare ulteriormente i partecipanti;

Prova in esterna: svolta in luoghi esterni alla location ufficiale.

Il miglior concorrente della puntata riceve il grembiule blu e, dal quarto anno, anche un vantaggio segreto. Il peggiore viene eliminato. Non ci sono limiti di età per partecipare.