Tempesta a Uomini e Donne: lo scoop di Lorenzo Pugnaloni rivela una profonda crisi tra Alessio e Deborah. C’entra Rosanna con chiamate notturne. Deborah pronta a dire addio? I dettagli.

Terremoto dopo il trono over: cosa sta succedendo tra Rosanna e Alessio (e la reazione di Debora)

Il parterre di Uomini e Donne continua a regalare colpi di scena anche lontano dai riflettori dello studio televisivo. A lanciare una bomba di gossip che sta già facendo tremare i fan del programma è stato l’esperto del settore Lorenzo Pugnaloni.

Secondo le indiscrezioni dell’ultima ora diffuse dal blogger, una delle coppie più discusse e seguite del Trono Over, quella composta da Alessio e Deborah, si troverebbe in una fase di profonda e inaspettata crisi. I motivi del forte scossone? Una presenza ingombrante che riemerge dal passato del cavaliere: Rosanna.

Il percorso a Uomini e Donne: l’intesa tra Alessio e Deborah e le ombre del passato

Per comprendere appieno la situazione attuale, è necessario fare un passo indietro e analizzare le dinamiche nate all’interno del dating show di Maria De Filippi. Il percorso tra Alessio e Deborah era iniziato sotto i migliori auspici, caratterizzato da una forte attrazione reciproca e da un’intesa che sembrava solida. Nonostante le consuete discussioni da centro studio e i dubbi iniziali legati alle rispettive gelosie, i due avevano deciso di viversi la storia con serietà, cercando di costruire un futuro solido al di fuori delle telecamere.

Tuttavia, lo spettro di Rosanna non era mai del tutto svanito. Prima che Alessio si concentrasse esclusivamente su Deborah, la frequentazione con Rosanna aveva infiammato le puntate del programma. Tra i due c’era stato un legame intenso ma turbolento, segnato da continue incomprensioni, gelosie e discussioni accese che avevano infine portato alla rottura. Nonostante la fine del loro rapporto in trasmissione, il filo conduttore tra Alessio e Rosanna non sembra essersi mai spezzato del tutto, lasciando ferite aperte e nodi irrisolti che oggi presentano il conto.

Chiamate notturne e videochiamate: Deborah crolla e valuta l’addio

I dettagli emersi nelle ultime ore delineano uno scenario piuttosto destabilizzante per la stabilità della coppia. Secondo quanto trapelato direttamente dalle confidenze di Deborah, Rosanna avrebbe iniziato a tempestare Alessio di messaggi e videochiamate continue, arrivando a contattarlo persino nel cuore della notte.

Deborah, stanca di questa situazione e del mancato taglio netto con il passato da parte del partner, ha manifestato apertamente il proprio malcontento. La dama non ci sta a vivere un rapporto all’ombra di una terza persona e, ferita dall’ambiguità della situazione, starebbe seriamente valutando se mettere una pietra sopra alla storia con Alessio e interrompere definitivamente la relazione.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Alessio riuscirà a rassicurare Deborah e a porre un limite definitivo alle incursioni di Rosanna, o se questo triangolo segnerà la parola fine su una delle storie più chiacchierate del parterre.