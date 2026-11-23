La famiglia Panini emoziona e conquista con il 23% di Share, in affanno Racconto di una Notte. I dati Auditel del 22 Novembre 2026
La famiglia Panini parte bene in prima serata, in affanno Racconto di una notte su Mediaset. L’access prime time sorride ancora ad Affari Tuoi che supera La Ruota della Fortuna.
Raiuno trova una nuova risorsa nella fiction d’autore. La famiglia Panini, con Serena Rossi ed Edoardo Pesce tra i protagonisti, ottiene il 23% di Share in prima serata dimostrando un particolare appeal che ha catalizzato il pubblico. La rete ammiraglia di Canale 5, in opposizione, seleziona Racconto di una Notte che non va oltre il 12,7% di Share. Ancora in affanno Cologno Monzese con i contenuti di importazione, ma l’attesa resta per le produzioni originali ai box.
Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 con The Rookie totalizza il 3% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini si attesta sul 5,3% con la nuova edizione di Report. La trasmissione nella parte Plus arriva al 4,9% rimanendo in scia. C’è molta strada da fare per raggiungere le vette della stagione scorsa, ma la squadra del programma dimostra di poter recuperare terreno settimana dopo settimana. Rete4 cresce ancora con Fuori dal Coro al 5,6%. Il gap con la concorrenza, nelle scorse settimane, era leggermente più ampio. Italia Uno punta su Le Iene presentano: la cura al 6,9% di Share.
La famiglia Panini parte bene in prima serata, Racconto di una notte resta indietro su Canale 5
La7 sceglie Doc – La storia di Mr. Huang restando al 2,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su Il giustiziere della notte conquistando il 2,1% di Share. Sale ancora Che Tempo Che Fa, anche grazie alla presenza annunciata di Beppe Grillo, raggiungendo il 10,3% di Share. In crescita anche la seconda parte di programma con il 7,2% sempre in diretta su Nove. Il Canale 20 con Cash Out – I maghi del furto non va oltre il 2% di Share.
Stesso punteggio ottenuto da Disturbia su Rai4. RaiMovie in calo con Moonfall che non va oltre l’1,1% di Share. TopCrime si spinge fino all’1,3% di Share con Maigret e la casa del giudice. In access prime time, invece, De Martino supera ancora Gerry Scotti: Affari Tuoi conquista il 23,8% di Share contro il 22% de La Ruota della Fortuna.
De Martino supera Gerry Scotti in access prime time
Il debutto della nuova fiction Rai ha fatto la differenza anche nei contenuti precedenti alla prima serata. Viale Mazzini si conferma leader in access prime time, ma il divario con il competitor diretto non è largo come in precedenza.