Una Nessuna Centomila è una serata evento tra musica e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’interesse rispetto a determinate tematiche è alto anche in televisione, quindi il formato in onda su Raiuno registra il 19,6% di Share dimostrandosi il contenuto più visto della serata. Su Canale 5 in affanno Viola come il mare 3 che non va oltre il 13% di Share.

Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 propone Patù – La passione delle idee fermo all’1,6% di Share mentre su Raitre troviamo Chi L’ha Visto? al 6,6% di Share. Raffaella Griggi sta dando alla nuova edizione del programma un taglio innovativo senza tradire i valori del recente passato inerenti al programma.

Una Nessuna Centomila leader su Raiuno, Viola come il mare 3 resta indietro su Canale 5

Rete4 punta su È Sempre Cartabianca che si spinge al 4,5% di Share con un nutrito parterre di ospiti per dibattere sugli scenari attuali della politica interna e non solo. Italia Uno vira su I Mercenari 3 arrivando al 6,4% di Share. La7 ritrova il consueto appuntamento con Aldo Cazzullo e Una giornata particolare raggiungendo il 7,4% di Share, percentuale positiva considerando il trend in crescita delle ultime settimane.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie la Champions League in chiaro con il confronto tra Lille e Bayern Monaco. Il match si attesta sul 2,7% di Share. Nove vede ancora affermarsi il talk show condotto da Fabio Fazio: Il Tavolo di Che Tempo Che Fa guadagna il 4% di Share con una crescita pari al 5,1% per quanto concerne la parte finale del programma dal titolo Il Tavolo di Che Tempo Che Fa…e per finire... Il canale 20 seleziona Morbius all’1,3% di Share. Iris, con Inside Man, si spinge al 2,4% di Share.

De Martino supera Gerry Scotti di tre punti

Su RaiMovie Holland si fa bastare l’1% di Share, mentre La famiglia Panini – in replica su RaiPremium – ottiene il medesimo punteggio con proiezioni leggermente più alte. In alcune fasi della fiction Rai, il picco d’interesse ha portato il programma all’1,5%. Percentuale complessiva ottenuta da RealTime con L’atelier delle cerimonie.

De Martino supera Scotti di tre punti nella sfida in access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi di Viale Mazzini raggiunge il 23,1% di Share contro il 20,6% di Share registrato dal competitor diretto di Cologno Monzese.