Una Nessuna Centomila s’impone con il 19,6% di Share. Viola come il mare 3 resta al 13%. I dati Auditel del 25 Novembre 2026
Una Nessuna Centomila conferma la propria leadership in prima serata, in affanno invece Viola come il mare 3. L’access prime time vede Affari Tuoi staccare di tre punti la concorrenza de La Ruota della Fortuna.
Una Nessuna Centomila è una serata evento tra musica e riflessioni in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. L’interesse rispetto a determinate tematiche è alto anche in televisione, quindi il formato in onda su Raiuno registra il 19,6% di Share dimostrandosi il contenuto più visto della serata. Su Canale 5 in affanno Viola come il mare 3 che non va oltre il 13% di Share.
Le reti cadette, invece, hanno selezionato altro: Rai2 propone Patù – La passione delle idee fermo all’1,6% di Share mentre su Raitre troviamo Chi L’ha Visto? al 6,6% di Share. Raffaella Griggi sta dando alla nuova edizione del programma un taglio innovativo senza tradire i valori del recente passato inerenti al programma.
Una Nessuna Centomila leader su Raiuno, Viola come il mare 3 resta indietro su Canale 5
Rete4 punta su È Sempre Cartabianca che si spinge al 4,5% di Share con un nutrito parterre di ospiti per dibattere sugli scenari attuali della politica interna e non solo. Italia Uno vira su I Mercenari 3 arrivando al 6,4% di Share. La7 ritrova il consueto appuntamento con Aldo Cazzullo e Una giornata particolare raggiungendo il 7,4% di Share, percentuale positiva considerando il trend in crescita delle ultime settimane.
Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie la Champions League in chiaro con il confronto tra Lille e Bayern Monaco. Il match si attesta sul 2,7% di Share. Nove vede ancora affermarsi il talk show condotto da Fabio Fazio: Il Tavolo di Che Tempo Che Fa guadagna il 4% di Share con una crescita pari al 5,1% per quanto concerne la parte finale del programma dal titolo Il Tavolo di Che Tempo Che Fa…e per finire... Il canale 20 seleziona Morbius all’1,3% di Share. Iris, con Inside Man, si spinge al 2,4% di Share.
De Martino supera Gerry Scotti di tre punti
Su RaiMovie Holland si fa bastare l’1% di Share, mentre La famiglia Panini – in replica su RaiPremium – ottiene il medesimo punteggio con proiezioni leggermente più alte. In alcune fasi della fiction Rai, il picco d’interesse ha portato il programma all’1,5%. Percentuale complessiva ottenuta da RealTime con L’atelier delle cerimonie.
De Martino supera Scotti di tre punti nella sfida in access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi di Viale Mazzini raggiunge il 23,1% di Share contro il 20,6% di Share registrato dal competitor diretto di Cologno Monzese.