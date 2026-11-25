Una finestra vista lago si conferma un successo per Raiuno che propone una nuova storia da prima serata in grado di accattivare gli estimatori di un determinato genere. L0 Share mostra un gradimento pari al 17,3% con margini di miglioramento per il prossimo futuro. La rete ammiraglia di Mediaset risponde con Sicilia Express, serie tv di Ficarra e Picone derivante da Netflix. Il prodotto tiene il passo con il 15%. Dato che non basta per impensierire il competitor diretto, ma getta un’ottima base per il prossimo futuro.

Le reti cadette, invece, hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 cresce ulteriormente con Belve all’inizio della nuova stagione, la trasmissione condotta da Francesca Fagnani raggiunge il 12,3% di Share. Totti e Pierfrancesco Favino tra gli ospiti hanno sicuramente portato interesse a un formato già noto. Rai3 torna con Amore Criminale al 3,4% di Share, mentre Rete4 ottiene il 6,3% di Share con Verità Nascoste.

Una finestra vista lago parte bene, Sicilia Express leggermente indietro

Italia Uno punta su I Mercenari 2 con il 4,4% di Share, l’interesse per il cinema action è sempre molto particolare anche quando si traduce in numeri. La7 ritrova DiMartedì che guadagna il 9,6% di Share, Floris tiene bene anche durante la seconda parte di programma dal titolo DiMartedì Più arrivando all’8,8% di Share. Leggero calo dato anche dall’orario della trasmissione che conferma ugualmente un trend positivo.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona XFactor che raggiunge il 3,1% di Share in attesa delle fasi finali del programma. Le prossime settimane, in tal senso, saranno determinanti. Nove si ritaglia uno spazio importante da dedicare alla comicità live con Comedy Match che tocca quota 3% di Share.

Affari Tuoi resta in vetta all’access prime time

Affari Tuoi in access prime time cala al 22,8% di Share, numeri importanti che gli consentono di superare il competitor diretto. La Ruota della Fortuna tuttavia guadagna terreno totalizzando il 20,3% di Share, il divario c’è ma si sta assottigliando. La rincorsa di Scotti-Lui rispetto a Stefano De Martino e Herbert Ballerina è sempre più arrembante.