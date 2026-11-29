Il sabato sera televisivo vede ancora fronteggiarsi Ballando Con Le Stelle e Tu Sì Que Vales. Le reti ammiraglia si danno battaglia, tra Rai e Mediaset, con la trasmissione di Milly Carlucci che raggiunge il 26,8% di Share contro il 24,2% della concorrenza rappresentata da Maria De Filippi. Lo snodo centrale restano gli spettatori: lo Share premia il formato di Viale Mazzini, mentre il pubblico sembra essere (numericamente) dalla parte di Cologno Monzese. Abbiamo 2.668.000 spettatori contro 3.558.000.

Il programma di Canale 5 parrebbe avere un numero maggiore di utenti sintonizzati. La sfida, comunque, in sovrapposizione di contenuto, rimane serrata in questo autunno molto combattuto televisivamente parlando. Le reti cadette hanno selezionato altro: Rai2 propone SWAT al 3,8% di Share mentre Rai3 sceglie Mappe Corsare raggiungendo il 2,7% di Share. Rete4 punta sul cinema action con il primo episodio della saga Red e guadagna il 2,3% di Share.

Ballando Con Le Stelle arriva al 26,8% di Share, Tu Sì Que Vales al 24,2%

Italia Uno vira sui grandi classici con Biancaneve e il cacciatore arrivando al 3,7% di Share, mentre In Altre Parole su La7 conquista il 6,7% di Share. La seconda parte di programma, chiamata In Altre Parole…Ancora, resta al 4,5%. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, la formula uno ottiene il 3,1% di Share dimostrando come i grandi eventi sportivi siano ancora in grado di chiamare a raccolta gli appassionati. Sul Nove Accordi&Disaccordi sfiora il 3% di Share, mentre Programmato per Uccidere – sul Canale 20 – raggiunge l’1,6% di Share.

Davide attraverso la sua storia ci insegna a PERDONARE #TuSiQueVales 🫂 pic.twitter.com/Ob7zTGkD6P — Tú sí que vales (@tusiquevales_it) November 28, 2026

RaiMovie, con Piedone d’Egitto, ottiene l’1% di Share. La replica del finale di stagione di Doc – Nelle tue mani 4 arriva all’1,4% di Share su RaiPremium. La Signora in Giallo su TopCrime svetta al 2% di Share. La disputa fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi in access prime time prosegue con il gioco dei pacchi di Viale Mazzini che vola al 24,9% di Share contro il 20,7% della concorrenza. Il margine fra i due formati inizia a essere ampio.

De Martino sfiora il 25% in access prime time

Questo vuol dire che la prossima settimana sarà ancora più agguerrita dal punto di vista dell’offerta reciproca. Abbiamo notato come l’access prime time tenda a favorire cambiamenti repentini in ambito percentuale, sebbene le ultime serate siano state appannaggio del Servizio Pubblico rispetto al competitor diretto rappresentato dal programma di Cologno Monzese.