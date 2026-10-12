I casi di Teresa Battaglia 3, anticipazioni seconda puntata: cosa accade il 19 ottobre

Chi segue I casi di Teresa Battaglia lo sa bene: le indagini della commissaria non vanno mai dritte al punto. Passano da una crepa, da un dettaglio che stona, da una vittima che non era davvero quella che sembrava.

Nella seconda puntata della terza stagione, in onda lunedì 19 ottobre in prima serata su Rai 1, il caso si fa ancora più buio. In Figlia della Cenere, Teresa Battaglia si trova davanti ad altri due omicidi e a una pista che la costringe a guardare oltre la facciata rispettabile delle vittime.

I casi di Teresa Battaglia 3, episodi 3 e 4 del 19 ottobre: nuovi delitti, movente e svolta nelle indagini a Udine

La seconda puntata de I casi di Teresa Battaglia 3, tratta da Figlia della Cenere di Ilaria Tuti, porterà in onda gli episodi 3 e 4 della stagione. Secondo le anticipazioni della guida TV di RaiPlay, il nuovo appuntamento riparte dall’indagine sul serial killer che sta colpendo a Udine, con modalità ormai riconoscibili e sempre più inquietanti.

Nel terzo episodio, viene trovato il cadavere di un giovane gestore di un’enoteca vicino a un ruscello. L’uomo è stato strangolato e mutilato. I segni sul corpo richiamano da vicino quelli già emersi nei delitti precedenti.

Per Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, parlare di coincidenze diventa sempre più difficile. Le vittime sembrano scelte seguendo un criterio preciso.

E quel criterio comincia a dire qualcosa di scomodo: dietro vite all’apparenza normali, gli uomini uccisi avrebbero nascosto comportamenti violenti nei confronti delle donne.

Una pista che cambia il peso dell’indagine. Il killer, forse, non colpisce a caso, ma sceglie bersagli legati a colpe taciute, conosciute solo da chi ha avuto accesso a storie rimaste nell’ombra.

Nel quarto episodio, l’assassino torna a colpire. La nuova vittima è il primario di ortopedia del Policlinico. L’omicidio apre un altro fronte per gli investigatori, perché dagli accertamenti emerge anche un giro di tangenti che potrebbe intrecciarsi con la scia di sangue.

La squadra arriva così a individuare un possibile responsabile: un imbalsamatore della zona, figura già di per sé disturbante nel clima cupo della fiction. L’uomo prova a fuggire, ma resta coinvolto in un grave incidente stradale e finisce in coma. Teresa si ritrova allora davanti a un dubbio pesante: è davvero lui il presunto serial killer, oppure soltanto una parte di un disegno più grande? È qui che la serie alza la tensione.

La soluzione sembra vicina proprio nel momento in cui diventa più sfuggente. Per chi ha seguito la prima puntata di stasera, con i due omicidi iniziali e il ritorno dell’ex marito Sebastiano nella vita della protagonista, la sensazione è che Figlia della Cenere stia costruendo una doppia indagine: da una parte la caccia all’assassino, dall’altra il lento ritorno a galla di ciò che molti preferirebbero lasciare sepolto.

La puntata del 19 ottobre dovrebbe chiudersi intorno alle 23:40, salvo cambi di palinsesto, e sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, sia in diretta sia on demand.