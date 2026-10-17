The Voice Senior raggiunge il 24,1% di Share, GFVip si accontenta del 16,6%. I dati Auditel del 16 Ottobre 2026

The Voice Senior riesce a conquistare il pubblico di Raiuno con un altro risultato importante. La trasmissione condotta da Antonella Clerici arriva al 24,1% di Share. Viale Mazzini prosegue a investire su quella che ormai è una certezza catodica, il pubblico aspetta la trasmissione come un appuntamento fisso. Diversa la situazione dalle parti di Cologno Monzese dove il GFVip fatica, il noto reality show arriva al 16,6% di Share e non si muove dalla percentuale indicata.

Il venerdì sera sta diventando complicato per Canale 5. Le reti cadette, invece, virano su altro: Rai2 propone Estranei al 4,2% di Share, mentre la terza rete del Servizio Pubblico seleziona Force Of Nature – Oltre l’inganno arrivando al 2,6% di Share. Rete4 con Quarto Grado arriva all’8,1% di Share, Italia Uno con Hounds of War guadagna appena il 4,7% di Share.

The Voice Senior allunga sul GFVip

Propaganda Live torna su La7 e conquista il 6,2% di Share, Diego Bianchi e colleghi hanno sviluppato un gradimento costante con un nutrito stuolo di estimatori. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge l’1,8% di Share con Pechino Express – L’estremo Oriente in attesa della nuova stagione. Nove con Fratelli di Crozza resta al 5,4% di Share, il Canale 20 si accontenta dell’1,5% di Share con Godzilla e Kong – Il nuovo impero.

Rai4 con Gunter si spinge leggermente oltre raggiungendo l’1,6% di Share, Iris ottiene il 2,1% di Share con un grande classico del cinema di Clint Eastwood dal titolo Coraggio…fatti ammazzare. RaiMovie con Automata non va oltre lo 0,8% di Share, RealTime sfiora il 4% con BakeOff – Dolci in Forno. La trasmissione ottiene il 3,8% di Share.

Scotti torna in testa all’access prime time

Nel preserale troviamo il consueto confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti, dopo qualche sera passata a inseguire, mette nuovamente la freccia spingendosi al 23,5% di Share. De Martino resta al 23,2% di Share. I due programmi tornano a sfiorarsi. È un perenne testa a testa che vede, ogni settimana, una diversa evoluzione. Gli equilibri del preserale generalista italiano non appaiono per nulla scontati.