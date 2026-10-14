Tutto l’amore che resta tiene in prime time, in calo Zelig su Canale 5. I dati Auditel del 13 Ottobre 2026

Tutto l’amore che resta batte Zelig in prima serata. L’access prime time è praticamente imbrigliato all’interno di un margine di confronto sempre più sottile: Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna sfiorano la pariglia.

Tutto l’amore che resta conferma la propria validità narrativa ottenendo il 16% di Share in prima serata. La fiction Rai, che tratta in maniera specifica temi legati all’inclusione e all’integrazione sociale, conquista il pubblico di Raiuno battendo la concorrenza di Mediaset. Zelig 30 è arrivato al 14,4% di Share. Netto calo rispetto alla puntata d’esordio. Le reti cadette, invece, hanno selezionato contenuti diversi: Rai2 ritrova Boss in Incognito al 5,2% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini sceglie Filorosso al 2,2% di Share.

Rete4 vola all’8,4% di Share con Milo Infante sempre più lanciato in prima serata grazie a Verità Nascoste. Italia Uno si fa bastare il 5% di Share con Vendetta. La7 trova un altro tipo di abbrivio con DiMartedì che raggiunge il 9,7% di Share. La trasmissione di Floris viaggia su vette particolarmente positive che hanno quasi sempre sfiorato il 10% se non addirittura superato tale percentuale nei momenti più caldi della stagione politica.

Tutto l’amore che resta ferma Zelig in prima serata

Tv8, il canale in chiaro di Sky, sfiora il 5% di Share fermandosi al 4,9% con XFactor in attesa della nuova puntata della trasmissione targata SkyUno. Nove spinge sull’approfondimento con Costa Concordia – Trappola in mare ottenendo l’1,6% di Share. Sul Canale 20 Unstoppable – Fuori controllo raggiunge il di Share, mentre Rai4 con Città d’asfalto guadagna il di Share. Iris con Sette strade al tramonto ottiene il di Share. RaiMovie con Corsari non va oltre il di Share.

La sfida in access prime time fra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede il gioco dei pacchi arrivare al 21,4% di Share contro il 21,7% di Share de La Ruota della Fortuna. Il margine è sempre più sottile con i due formati che, ormai, sfiorano la pariglia. Da qualche settimana stiamo assistendo a un annullamento delle reciproche distanze all’interno di una sfida che passa attraverso una nuova fase. Quasi di studio per capire quando e come lanciare la stoccata. I tempi per un allungo, in termini percentuali, da ambo le parti non sono ancora maturi. Il pubblico attende prima di tornare a fare una scelta netta e definitiva come nel recente passato.