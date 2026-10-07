XFactor, si chiudono i Bootcamp: giovedì 8 ottobre 2026 comincia il cammino verso le Last Call

XFactor torna su SkyUno più in forma del solito. Il noto talent show sta collezionando ascolti importanti anche in questa nuova edizione con i complici di un tempo non lontano. Giorgia Todrani alla conduzione è una risorsa perchè riesce, con talento e professionalità, a mettere a proprio agio cantanti e giuria.

Professioniste e professionisti si giocano le loro chances per arrivare a mettere un piede all’interno dell’universo musicale italiano. Il mainstream li attende: numerosi sono gli esempi di coloro che hanno scelto di partire da XFactor per poi proseguire il loro cammino lastricato di successi e riconoscimenti. Dai Maneskin a Chiara Galiazzo, passando per Michele Bravi e Lorenzo Fragola, fino ai Santi Francesi. Tutta una schiera di artisti che non ha mai smesso di credere in un sogno. Ambizione che il noto talent ha permesso di tramutare in realtà.

XFactor, i Bootcamp cederanno il passo alle Last Call

Lo show targato Sky non macina esclusivamente ascolti. Il meccanismo televisivo assicura anche una buona dose di intrattenimento in grado di coinvolgere non solo gli appassionati di musica. In questo caso l’alchimia tra i giudici è fondamentale. Gabbani, Iezzi, La Furia e Irama sono ormai un quartetto affiatato. Il pregio di XFactor, mediaticamente parlando, è quello di essere riuscito a cambiare – come programma – senza perdere di vista la propria importanza con il relativo valore. Tornando alla stretta attualità, il cammino delle Auditions ha portato ai Bootcamp: quest’ultima fase si chiuderà giovedì 8 ottobre 2026 per passare allo step finale prima dei Live Show.

Le Last Call, infatti, consentiranno agli artisti e artiste selezionate di esibirsi un’ultima volta al cospetto dei giudici. Una scrematura ulteriore per affinare le categorie, quindi anche le squadre che si sfideranno ai live, di riferimento. Le performance dal vivo cominceranno il prossimo 22 ottobre 2026, quando il programma prenderà anche un’altra piega con vere e proprie dirette. Le fasi che, in questo momento, vediamo in televisione sono registrate. Accade ogni anno prima dei live, contesto in cui anche la performance muterà sensibilmente. Ogni esibizione somiglierà a un vero e proprio numero da palcoscenico con coreografie e arrangiamenti dal respiro internazionale.

Il valore dell’X Pass

I colpi di scena sono però dietro l’angolo: Irama, Jake e Paola hanno ancora in tasca il preziosissimo X Pass (Francesco lo ha già giocato una settimana fa, per il 22enne di Nardò Giacomo Calò) e quindi ogni verdetto potrebbe essere ribaltato in qualsiasi momento. Tramite questa “carta speciale”, infatti, ogni giudice dà all’aspirante concorrente la garanzia di poter accedere alle Last Call nella propria squadra, e quindi l’X Pass diventa un jolly fondamentale sia per “premiare” un ragazzo ritenuto meritevole nonostante l’iniziale apparente bocciatura sia per “rubare” un talento ai colleghi giudici, col desiderio quindi di poterci lavorare assieme a tutti i costi.

Gli ingredienti per una puntata ricca ci sono tutti, XFactor entra in una delle sue fasi più calde. Un momento in cui sembra tutto possibile prima del Live Show che coniugherà arte e spettacolo. Lo scorso anno gli appuntamenti settimanali sono diventati una finestra su performance di altissimo livello, non solo da parte dei giovani in gara. La stessa Giorgia Todrani ha smesso per qualche istante i panni di conduttrice e padrona di casa per tornare a fare quello che ama particolarmente: cantare.

Quando e dove vedere la puntata

La celebre artista arriva da due anni in cui ha girato l’Italia in lungo e in largo con il suo tour. Adesso si dedica alla televisione e agli impegni presi, ma il palco di XFactor assicura magie anche da questo punto di vista. Non è escluso che Giorgia Todrani, nel corso di questa edizione, faccia qualche altra sorpresa ai fan. Per scoprirlo non resta altro da fare se non rimanere sintonizzati su Sky Uno alle 21.15 come ogni giovedì.

Le puntate sono visibili anche in chiaro, il martedì su Tv8, oppure tramite l’app SkyGo. Disponibile solo per gli abbonati alla PayTv. C’è anche la sezione OnDemand in cui è possibile rivedere le puntate precedenti della trasmissione e, addirittura, andare indietro con le stagioni. La voce della musica continua a risuonare su Sky.