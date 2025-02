Sprazzi di satira vera (un miracolo di questi tempi…) grazie al promo della nuova stagione di Fratelli di Crozza. L’one man show satirico di Maurizio Crozza, giunto alla nona edizione, tornerà in onda in prima serata sul NOVE a partire da venerdì 21 febbraio.

In occasione della ripartenza del programma del comico genovese che, per quanto riguarda questa stagione televisiva, è andato in onda in autunno dal 27 settembre al 6 dicembre 2024, Maurizio Crozza, nel promo, ha vestito i panni della presidente della Commissione Europea Ursula Von De Leyen, intenta a rispondere a Elon Musk sull’Europa con il motto “Make Europa Niente Again”, e quelli di Bruno Vespa, a cui vengono i “cinque minuti”, riferimento ovvio al programma di Rai 1 condotto dopo il Tg1 dal giornalista.

Rimanendo su quest’ultima imitazione, Maurizio Crozza ha rivisitato il recentissimo sfogo di Bruno Vespa che, com’è noto, ha difeso energicamente l’operato del governo Meloni riguardo il caso Almasri.

Lo sketch di Crozza, con la partecipazione di Andrea Zalone, è pressoché perfetto:

Buonasera, un bell’amato caz*o! Voglio dire una volta per tutte, a tutti quelli dietro la lucina rossa, che tutti gli stati del mondo fanno delle cose orribili, tutti gli stati rimpatriano i torturatori, tutti gli stati vogliono imbavagliare i giudici che rompono i cogl*oni alla politica, ogni stato ha un giornalista di regime che ogni sera per cinque minuti, dice tutto quello che fa felice il governo… No? Vuol dire che siamo solo noi? Fra poco con De Martino e Affari Tuoi! Mi son venuti i cinque minuti!

Il caso Almasri è protagonista anche nel promo/sketch con l’imitazione di Ursula Von De Leyen:

Io rispondo a Elon Musk che l’Europa è una continente unito, unito, ah se è unito! Come siamo uniti, ad esempio, sulla fiscalità, uguale, uguale, uguale! Europa è così unita nella politica dei migranti! Europa è unita con la giustizia, tutta uguale in tutta Europa! No? Allora a Elon dico: “Ricordati che Europa non è niente!”. Non sono forse la presidentesse del niente? Quindi concludo dicendo “Make Europe Niente Again”.