Crozza contro Prodi: “Ha smantellato l’Iri e trasformato l’Europa in un baraccone”

Maurizio Crozza si scaglia contro Romano Prodi. Il comico genovese è tornato sulla tirata di capelli dell’ex presidente del Consiglio alla giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici non lesinando durissime critiche all’esponente del centrosinistra.

“Di fronte ad una domanda su Ventotene è saltato il tappo anche a Prodi”, ha afferma l’attore a Fratelli di Crozza. “Prima ha cercato di smentire, poi ha chiesto scusa. Mi sembra un gesto profondamente sbagliato, ma credetemi veniale. Prodi ha una storia lunghissima e in fondo cosa vuoi che sia una tirata di capelli per uno che nella vita ha smantellato l’Iri”.

Quella che sembrava una semplice battuta, è diventata ben presto una dura analisi politica: “L’Iri era l’istituto per la ricostruzione industriale. Prima di Prodi lo Stato aveva tutto: banche, autostrade, telecomunicazioni, siderurgia, cantieri navali, alimentari. Un italiano su tre lavorava per l’Iri. Arriva lui e negli anni novanta si comincia a vendere tutto. Ha venduto più roba Prodi di Amazon. Per non parlare di quando ha trasformato l’Europa in un baraccone ingestibile di 27 Paesi. Era nata nel 1957 con sei fondatori e lui l’ha trasformata nell’Arca di Noè. La tirata di capelli verrà ricordata come uno dei momenti più innocui della sua carriera”.