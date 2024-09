Fratelli di Crozza torna sul Nove dal 27 settembre, ma Maurizio Crozza sembra davvero ‘carico a pallettoni’ vista la velocità con cui produce parodie al passo con l’attualità. Dopo aver offerto, via social, la sua versione dell’intervista esclusiva dell’allora ministro (ormai ex) Gennaro Sangiuliano al Tg1, ora Crozza compare nelle vesti del neo Ministro alla Cultura, Alessandro Giuli, che ha giurato appena due giorni fa mentre le agenzie battevano la notizia delle dimissioni – questa volta accettate dalla Premier – del predecessore.

Il Ministro Alessandro Giuli, dunque, è un’assoluta new entry nel repertorio di Crozza e anche per questo ha ancora bisogno di essere messo un po’ a punto. Ma la gag di cui è protagonista, con l’immancabile – ed essenziale – presenza di Andrea Zalone, mette subito in evidenza i ‘punti deboli’ del nuovo ministro, sintetizzabili con la criticata (dai più) vicinanza alla famiglia Meloni. E non solo.

“La Destra si è appoggiata ai miei due titoli… Quali sono? Sono amico della Meloni e amico della sorella Ariana… A qualcuno darà fastidio che io dica ‘Ariana’, ma noti che ammorbidendo la voce ho tirato fuori il concetto di ‘razza ariana’ […] Sono stato scelto perché ammorbidisco, sono soffice […] Perché io sono come l’ammorbidente, io sono l’ammorbidestra Giuli, rende soffici anche i pensieri più agghiaccianti”.

Non si può dire che Crozza ci sia andato leggero in questo primo assaggio del nuovo personaggio, tra riferimenti ariani e rimandi hitleriani. Non è difficile immaginare che la nuova parodia possa scatenare le reazioni dei diretti interessati e dell’area politica di riferimento, sebbene manchino ancora un paio di settimane al debutto della nuova stagione del programma. Vedremo se e come la politica deciderà di ‘affrontare’ i ‘Fratelli di Crozza’: nel frattempo, visto questo inizio di autunno televisivo già piuttosto vibrante sul piano politico, attendiamo nuovi ‘volti’ firmati Crozza, in attesa di seguirlo nel prime time del venerdì a partire dal 27 settembre, in chiaro sul Nove e in streaming live su Discovery+.