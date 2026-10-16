Doc – Nelle tue mani 4 supera il 25% di Share, Tutto per la mia famiglia non ingrana in prime time. I dati Auditel del 15 Ottobre 2026
Doc – Nelle tue mani 4 ottiene il 25,1% di Share in prima serata. Abbattuto il muro dei 4 milioni di spettatori per la rete ammiraglia di Viale Mazzini. Fatica su Mediaset Tutto per la mia famiglia. In access prime time Affari Tuoi allunga il passo su La Ruota della Fortuna.
Il giovedì sera è di Luca Argentero. L’attore, quando torna con Doc, non fa prigionieri. Raiuno con la nuova puntata della quarta stagione tocca il 25,1% di Share sfondando il muro dei 4 milioni di spettatori. Motivo per cui la Rai insiste con le linee narrative di una fiction sempre più redditizia a cui, in questo momento storico, è difficile rinunciare. Legata ai numeri, in un certo qual modo, è anche Mediaset con Tutto per la mia famiglia. Il titolo resta ancorato all’11% di Share non riuscendo a sostenere il confronto con la concorrenza.
Lo scenario delle reti ammiraglia è cristallino, ma le reti cadette presentano un panorama leggermente diverso: Rai2 conferma Ore14Sera con Salvo Sottile alla conduzione arrivando al 6,6% di Share. Rai3 propone Arthur The King – Insieme a ogni costo ottenendo il 2,7% di Share. Dritto e Rovescio su Rete4 resta ancorato al 5,6% di Share, mentre Italia Uno sale al 7,3% di Share con Le Iene.
Doc 4 oltre il 25% di Share, Tutto per la mia famiglia fermo all’11%
La7 propone Piazzapulita e raggiunge il 5,7% di Share, Tv8 si attesta sull’1,6% con il match in chiaro di Europa League. La sfida tra Benfica e Celtic non coinvolge un pubblico nutrito, ma richiama l’attenzione degli appassionati. Nove si spinge all’1,8% di Share con Buy It Now – Mai più senza confermando il trend stagionale in questa prima porzione di autunno. Sul Canale 20 Terminator – Destino Oscuro raggiunge il 2,4% di Share.
Su Rai4 Cop Car si accontenta dell’1,1% di Share, mentre Arma Letale 3 su Iris arriva all’1,6% di Share. Full Time – Al cento per cento su RaiMovie non va oltre l’1,3% di Share. Sky Uno con la nuova puntata di XFactor raggiunge il 3,3% di Share in attesa dei live show, il talent musicale si conferma tra i contenuti più seguiti a tema musicale.
Affari Tuoi allunga su La Ruota della Fortuna
La sfida in access prime time conferma il confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il gioco di Raiuno ottiene il 22,5% di Share contro il 20,8% della concorrenza diretta. Mediaset ha perso terreno ma la sfida resta viva perchè il margine si conferma sottile. Una disputa ancora ricca di novità e possibili capovolgimenti di fronte.