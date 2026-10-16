Doc – Nelle tue mani 4 supera il 25% di Share, Tutto per la mia famiglia non ingrana in prime time. I dati Auditel del 15 Ottobre 2026

Il giovedì sera è di Luca Argentero. L’attore, quando torna con Doc, non fa prigionieri. Raiuno con la nuova puntata della quarta stagione tocca il 25,1% di Share sfondando il muro dei 4 milioni di spettatori. Motivo per cui la Rai insiste con le linee narrative di una fiction sempre più redditizia a cui, in questo momento storico, è difficile rinunciare. Legata ai numeri, in un certo qual modo, è anche Mediaset con Tutto per la mia famiglia. Il titolo resta ancorato all’11% di Share non riuscendo a sostenere il confronto con la concorrenza.

Lo scenario delle reti ammiraglia è cristallino, ma le reti cadette presentano un panorama leggermente diverso: Rai2 conferma Ore14Sera con Salvo Sottile alla conduzione arrivando al 6,6% di Share. Rai3 propone Arthur The King – Insieme a ogni costo ottenendo il 2,7% di Share. Dritto e Rovescio su Rete4 resta ancorato al 5,6% di Share, mentre Italia Uno sale al 7,3% di Share con Le Iene.

Doc 4 oltre il 25% di Share, Tutto per la mia famiglia fermo all’11%

La7 propone Piazzapulita e raggiunge il 5,7% di Share, Tv8 si attesta sull’1,6% con il match in chiaro di Europa League. La sfida tra Benfica e Celtic non coinvolge un pubblico nutrito, ma richiama l’attenzione degli appassionati. Nove si spinge all’1,8% di Share con Buy It Now – Mai più senza confermando il trend stagionale in questa prima porzione di autunno. Sul Canale 20 Terminator – Destino Oscuro raggiunge il 2,4% di Share.

Su Rai4 Cop Car si accontenta dell’1,1% di Share, mentre Arma Letale 3 su Iris arriva all’1,6% di Share. Full Time – Al cento per cento su RaiMovie non va oltre l’1,3% di Share. Sky Uno con la nuova puntata di XFactor raggiunge il 3,3% di Share in attesa dei live show, il talent musicale si conferma tra i contenuti più seguiti a tema musicale.

Affari Tuoi allunga su La Ruota della Fortuna

La sfida in access prime time conferma il confronto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: il gioco di Raiuno ottiene il 22,5% di Share contro il 20,8% della concorrenza diretta. Mediaset ha perso terreno ma la sfida resta viva perchè il margine si conferma sottile. Una disputa ancora ricca di novità e possibili capovolgimenti di fronte.