Teresa Battaglia ferma il GFVip, Giletti sfiora l’8% di Share. I dati Auditel del 12 Ottobre 2026

I casi di Teresa Battaglia torna su Raiuno con la nuova stagione. Elena Sofia Ricci si conferma un punto di riferimento per il Servizio Pubblico: la rete ammiraglia Rai totalizza il 22% di Share, percentuale che tiene lontana la concorrenza. Il Grande Fratello Vip si ferma al 17,5% di Share e la rete ammiraglia Mediaset si ritrova costretta a inseguire malgrado abbia previsto la messa in onda di un contenuto di punta dell’azienda.

Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 propone formidabile, lo show condotto da Elenoire Casalegno non va oltre il 2,5% di Share. Rai3 cresce ulteriormente con Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti raggiunge il 7,8% di Share ampliando le prospettive del programma. Rete4, con Quarta Repubblica, resta al 5,5% di Share. Italia Uno, invece, con Retribution raggiunge il 6,4% di Share. La7 punta su La Torre di Babele ottenendo il 5,2% di Share, il programma condotto da Corrado Augias resta una certezza per l’emittente di Cairo.

I Casi di Teresa Battaglia conquista la prima serata, GFVip insegue su Mediaset

Tv8, il canale in chiaro di Sky, seleziona Assassinio sull’Orient Express e guadagna l’1,5% di Share. Nove si dedica alla culinaria con Little Big Italy che raggiunge il 3,7% di Share, una visione alternativa della cucina italiana all’estero. Sul Canale 20 Suicide Squad non va oltre il 2% di Share. Rai4 si ferma all’1,8% di Share con Striking Rescue. Per Qualche Dollaro in più, su RaiMovie, ottiene il 2% di Share. Twentyseven punta su Ritorno al Futuro, il grande classico del cinema americano ottiene l’1,9% di Share.

La disputa catodica in access prime time vede ancora fronteggiarsi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi. I due formati hanno rischiato di toccarsi: Cologno Monzese con Gerry Scotti e Samira Lui arriva al 22,3% di Share contro il 22,2% di Share totalizzato da Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi.

Affari Tuoi leggermente sotto La Ruota della Fortuna

Il gioco di Viale Mazzini appare leggermente indietro dopo le scorse sere in cui era sembrato in controllo della porzione di palinsesto. Ora il gradimento dei contenuti è quasi speculare. Dimostrazione di quanto il confronto tra i singoli contenuti continui a essere stimolante e ravvivato dalle scelte del pubblico. La platea ogni sera compie una scelta differente che si ripercuote sugli equilibri dell’access. La stagione autunnale è appena cominciata, ma i capovolgimenti di fronte – in ambito televisivo – non mancano.