Che Tempo Che Fa, anticipazioni e ospiti della seconda puntata: Milena Gabanelli torna da Fazio, la Gialappa’s Band presenta il film documentario diretto da Walter Veltroni

Che Tempo Che Fa torna sul Nove a partire dalle 19.30 con una nuova puntata. La versione domenicale del programma presenta il giusto mix tra informazione e intrattenimento: gli ospiti e le anticipazioni della trasmissione.

Che Tempo Che fa torna con la seconda puntata di stagione. L’esordio di domenica scorsa è andato molto bene, la formula rinnovata del programma piace agli utenti. Il cambiamento più importante riguarda il formato nella sua interezza. Quest’anno la domenica avremo esclusivamente Che Tempo Che Fa, il Tavolo della trasmissione ci sarà il mercoledì. Lo switch rappresenterà il leitmotiv di tutta la stagione per un semplice motivo. Fazio, con la collaborazione di Michele Serra, vuole rendere i suoi contenuti più fruibili.

CTCF ha sempre goduto di ottimi risultati, ma l’eccessiva durata delle puntate – in passato – non permetteva una fruibilità omogenea. Gli spettatori arrivavano troppo stanchi alla fine del programma. Magari abbandonando anche la parte dedicata all’intrattenimento più puro che andava in onda in tarda serata.

Che Tempo Che Fa, puntata del 18 ottobre 2026

Il nuovo anno televisivo, invece, vede sdoppiarsi una trasmissione importante. La domenica si torna alla formula classica del formato. Attualità, cronaca, approfondimento e interviste. Il mercoledì spazio alla leggerezza con una piccola introduzione legata ai fatti del giorno attraverso anche un editoriale curato da Roberto Saviano. Tornando al 18 ottobre 2026, invece, Fazio presenta una serie di ospiti e interlocutori molto validi.

Si comincia dal ritorno al Nove di Milena Gabanelli. L’ex conduttrice di Report era già stata in passato ospite del programma, stavolta parlerà del libro “La resa dei conti – Inchiesta sull’Italia dei potenti e degli imbrogli contro la forza degli onesti”, scritto insieme alla giornalista Simona Ravizza. Un vero e proprio saggio sulle dinamiche del potere in Italia fra attualità e corsi e ricorsi storici.

Gli ospiti in studio

Segue Antonella Clerici, che torna a Che Tempo Che Fa per raccontare il successo di The Voice Senior accanto alla nuova coach del programma Fiorella Mannoia. La cantante è anche in tour nei teatri italiani con “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”. Ci sarà anche il noto architetto Renzo Piano che presenterà il saggio autobiografico “Tutto qui. La costruzione di una vita”, che lo vede in dialogo con il giornalista Francesco Merlo.

Spazio anche al dibattito giornalistico con particolare attenzione all’approfondimento grazie al climatologo Luca Mercalli; Maurizio Scaltriti, Vicepresidente della Medicina Traslazionale nel Dipartimento di Oncologia di AstraZeneca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; il vicedirettore del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l’editorialista de laRepubblica Massimo Giannini e Cecilia Sala di ChoraNews.

Informazione e divertimento

Il divertimento e la goliardia non mancheranno grazie alla presenza di Luciana Littizzetto che leggerà una delle sue consuete letterine satiriche, in grado persino di sorprendere una personalità del calibro di Pedro Sanchez che ha risposto sui social alla celebre comica. La quale approfitterà anche per raccontare qualche notizia balenga, così ha spesso apostrofato aggiornamenti di natura divertente fra cui il saluto al sole esclusivamente attraverso l’esposizione del perineo. Denominato, nella fattispecie, perineo sunning.

Non è finita qui: al cospetto di Fabio Fazio ci sarà anche la Gialappa’s Band che presenterà il proprio film documentario, diretto da Walter Veltroni, intitolato L’assurda storia della Gialappa’s Band. Al cinema dal prossimo 22 ottobre 2026. Il duo comico sarà anche in televisione, accanto a Mr. Forest, per l’inizio della nuova edizione del GialappaShow. Su Tv8, in simulcast su SkyUno, e in streaming su NOW a partire dal 19 ottobre 2026. Orietta Berti e Mara Maionchi chiuderanno l’appuntamento domenicale con la loro rassegna di racconti inerente agli accadimenti più stravaganti della settimana.

Quando e dove vedere la trasmissione

A passare in rassegna questo nutrito stuolo di ospiti e presenze sarà Filippa Lagerbäck, la quale con eleganza e grazia annuncerà ogni presenza in studio. La puntata di Che Tempo Che Fa è disponibile sul Nove a partire dalle 19.30 di domenica 18 ottobre 2026 e in streaming su Discovery+. Il programma di Fabio Fazio è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance.