Come sarà la fiction Mediaset della stagione 2024-2025? In parte, lo sapevamo già, grazie ad alcune anticipazioni (a volte ufficiali, altre no) che sono circolate nei mesi scorsi. Ma a fare chiarezza sui titoli che vedremo in autunno, inverno e primavera su Canale 5 -che resta il canale designato alla messa in onda delle serie tv autoprodotte- è stata la serata di presentazione dei palinsesti della prossima stagione.

In tutto, sono stati annunciate nove fiction: di queste, cinque sono dei ritorni, mentre quattro delle novità assolute. Tra i ritorni, non può non balzare all’occhio I Cesaroni 7: come ampiamente anticipato da Claudio Amendola, ci sarà una nuova stagione della family dramedy cult di Mediaset. Ancora bocche cucite sul cast, ma si sa già che Alessandra Mastronardi non farà parte del gruppo.

Citiamo Mastronardi non a caso: l’attrice, lanciata proprio da I Cesaroni, torna infatti su Canale 5 con una novità, La regola del gioco, di cui sarà protagonista assoluta. Altro gradito ritorno sarà quello di Marco Bocci, con Alex Bravo-Poliziotto a modo suo, procedurale a tinte familiari, mentre debutta nella fiction Mediaset Giuseppe Fiorello. L’attore siciliano, noto per gli innumerevoli successi in Rai, sarà infatti protagonista de I fratelli Corsaro, tratta dai romanzi di Salvo Toscano, che vedrà Fiorello alle prese con una possibile lunga serialità.

Tra i volti di punta delle fiction Mediaset ritroviamo anche Vanessa Incontrada che, smessi i panni di Fosca Innocenti, si cimenta con una nuova storia, Tutto quello che ho; ed Anna Valle che, dopo Luce dei tuoi occhi, torna protagonista con Le onde del passato (le cui riprese si sono concluse da qualche giorno). E i ritorni? Vedremo Il Patriarca 2, Maria Corleone 2, Storia di una famiglia perbene 2 e Buongiorno, mamma 3. Confermata anche Viola come il mare 3, sempre nella formula che si è dimostrata vincente della distribuzione prima su Mediaset Infinity e poi su Canale 5.

Fiction Mediaset Canale 5 2024-2025, le novità

I fratelli Corsaro

Regia di Francesco Miccichè, prodotta da Camfilm/Taodue. Quattro serate.

Tratta dai romanzo di Salvo Toscano, la serie racconta la storia di due fratelli, il giornalista Fabrizio (Giuseppe Fiorello) e l’avvocato Roberto (Paolo Bruguglia), dei casi che devono risolvere e di un mistero sul padre che emerge dal passato.

La regola del gioco

Regia di Andrea Molaioli, prodotta da Fabula Pictures. Quattro serate.

Alessandra Mastronardi torna su Canale 5 nei panni di Daria, donna che ha affrontare la perdita dei genitori, la dipendenza dal poker e i guai con la legge. Le cose cambiano quando inizia a collaborare con i Servizi Segreti e ritrova il padre.

Alex Bravo – Un poliziotto a modo suo

Regia di Beniamino Catena, prodotta da 11 Marzo Film. Sei serate.

La vita di Alex (Marco Bocci), poliziotto latin lover, viene stravolta da una figlia di cui ignorava l’esistenza. Un procedural che unisce al crime i tratti più emotivi di un racconto familiare. Nel cast Elvira Camarrone (Lulù), Federica De Benedittis (Sofia) e Diego Ribon (Clint).

Le onde del passato

Regia di Giulio Manfredonia, prodotta da Banijay Studios Italy. Sei serate.

Tratta dal romanzo “Due sirene in un bicchiere” di Federica Brunini. Un thriller/melò ambientato nell’affascinante isola d’Elba, che racconta di un’appassionante indagine che porterà, tramite la forza dell’amore e dell’amicizia, a scoprire un’oscura verità nascosta tra le onde del mare. Nel cast anche Giorgio Marchesi e Irene Ferri.

Tutto quello che ho

Regia di Monica Vullo e Riccardo Mosca, prodotta da Mari Film. Quattro serate.

Lavinia (Vanessa Incontrada) è un’avvocata sposata con il poliziotto Matteo (Marco Bonini). La loro vita viene sconvolta dalla morte violenta della figlia in una zona malfamata della città. L’istinto di una madre non si accontenta di facili soluzioni… Nel cast, anche Alessia Giuliani, Alex Lorenzin, Margherita Attorre, Ibrahima Gueye, Filippo Brogi, Osas Imafidon, Antonella Attili, Fabrizio Coniglio e Gianfranco Gallo.

I Cesaroni 7

Prodotta da Publispei. Sei serate.

Torna la popolare serie tv che in passato è diventata un appuntamento fisso di Canale 5. La Garbatella resta la location principale delle vicende raccontate, così come la famiglia Cesaroni è protagonista assoluta. Top secret il cast: l’unica certezza è Claudio Amendola.

Fiction Mediaset Canale 5 2024-2025, i ritorni

Il Patriarca 2

Regia di Claudio Amendola, prodotta da Camfilm/Taodue. Sei serate.

Il racconto si sposta sulle relazioni e sui sentimenti. Nemo (Amendola), mentre vive il lutto per la morte del figlio, deve affrontare un vecchio amico che vuole impossessarsi della sua azienda. Nel cast Antonia Liskova, Neva Leoni, Raniero Monaco di Lapio, Giulia Bevilacqua, Michele De Virgilio, Giulia Schiavo e Primo Reggiani.

Storia di una famiglia perbene 2

Regia di Stefano Reali, prodotta da 11 Marzo Film. Quattro serate.

Bari vecchia, è passato un anno, ma il tempo non ha spento i sentimenti tra Michele (Giuseppe Zeno) e Maria (Simona Cavallari). La famiglia De Santis continuerà la lotta contro le ingiustizie.

Maria Corleone 2

Prodotta da Clemart/Taodue. Quattro serate.

Maria (Rosa Diletta Rossi) viene ferita durante la sua prima sfilata. Si salverà e l’amato Luca (Alessandro Fella) le chiederà di lasciare per sempre la mafia, per lei e per il loro bambino, ma non sarà così facile…

Buongiorno, mamma 3

Prodotta da Lux Vide. Quattro serate.

Un nuovo mistero nella vita della famiglia Borghi. Per inseguire la verità, Guido (Raoul Bova) si ritrova nuovamente accanto ad Agata (Beatrice Arnera).