No, non è più utopia: la settima stagione de I Cesaroni s’ha da fare. La conferma arriva da uno dei protagonisti e non uno qualunque, bensì Claudio Amendola che nella serie interpreta Giulio Cesaroni. “A Novembre cominceremo a girare “I Cesaroni 7” dice l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni dal Festival del cinema e della televisione a Benevento, parole che giungono dopo anni di speranze e richieste di ritorno che si possono ritenere ‘a furor di popolo’.

I cesaroni, le riprese al via a 10 anni dall’ultima stagione

In effetti, ultimamente il ritorno in video della serie tv – in onda su Canale 5 dal 2006 al 2014 – era diventata quasi cosa certa con un tam tam sui social, mancava solo un’indicazione sui tempi quantomeno in linea di massima. “In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura, poi mi dedicherò al montaggio della fiction “Il Patriarca 2” che ho da poco finito di girare. Dopodiché, il primo set su cui tornerò a lavorare sarà quello dei Cesaroni“.

Dopo 10 anni c’è ancora l’emozione che prevale su tutto, d’altronde questa produzione (RTI e Publispei) ha tracciato una nuova strada nel panorama della comedy-fiction italiana e in un momento fortunato per Canale 5 e Mediaset che hanno avuto possibilità di poterla trasmettere.

Amendola: “Affezionato a questa serie, ci saranno risate e sentimento”

Claudio Amendola: “Grande emozione, grande curiosità e grande felicità. È inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie e a quel personaggio. Ma anche grande senso di responsabilità, perché l’attesa è molta e l’eredità di quel successo è pesante. “I Cesaroni” hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno“.

Dove sarà trasmesso I Cesaroni 7?

Una promessa adesso formalizzata e che quindi dovrà trovare i tempi di produzione e messa in onda. Sì, ma dove? Mediaset sarà ancora la casa dei Cesaroni? Oppure il richiamo delle piattaforme streaming farà fare il grande salto evolutivo?