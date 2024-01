L’attore romano conferma la riprese di un dei titoli storici della fiction di Canale 5. Ma Mediaset, per ora, non conferma…

Dai “chissà” di Claudio Amendola alla certezza di Antonello Fassari. I Cesaroni 7, settima stagione, si farà: stando almeno alle parole dell’interprete di Cesare Cesaroni in un’intervista a La Repubblica, a giugno alla Garbatella, mitico quartiere romano che ha ospitate le vicende della famiglia protagonista della serie, si riaprirà il set per quello che saràun vero e proprio sequel della storica fiction prodotta da Publispei e in onda su Canale 5.

Da Mediaset, però, per ora le bocche sono cucite: nessun comunicato ufficiale a confermare l’indiscrezione di Fassari. Si sa, però, che il web è più veloce, e in queste ore le parole dell’attore romano hanno trovato terreno fertile per commenti entusiasti su un ritorno de I Cesaroni.

In onda dal 2006 al 2014 per sei stagioni, I Cesaroni ha conosciuto grande popolarità soprattutto nelle prime cinque stagioni: la sesta, che ha avuto profondi cambiamenti nel cast con l’addio alla serie di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore (comparso come guest-star), ha segnato un declino negli ascolti, che ha portato alla successiva chiusura da parte di Mediaset.

Le dichiarazioni circa un possibile ritorno della serie tv in passato non sono mancate: Verdiana Bixio, a capo di Publispei, aveva dichiarato che la fiction avrebbe potuto avere un seguito se ci fosse stata un’idea forte. Amendola, a Verissimo (video in alto), aveva lasciato intendere che qualcosa si stava muovendo. Ora, le parole di Fassari.

Se sembra (continuiamo a restare cauti) che I Cesaroni tornerà in tv, resta da capire quali membri del cast originale rivedremo. Dando per scontato che non ci sarà Alessandra Mastronardi, che più volta ha dichiarato l’esperienza chiusa, pur conservandone buoni ricordi, chissà se ne I Cesaroni 7 rivedremo tutto il resto del cast, da Matteo Branciamore (Marco) al piccolo -ormai diventato giovane uomo- Federico Russo (Mimmo). Senza dimenticare Lucia, interpretata da Elena Sofia Ricci.

Inevitabili saranno i nuovi innesti nel cast, per proporre nuove trame e personaggi che permettano alla sceneggiatura di essere al passo con i tempi. Uno dei motivi del successo de I Cesaroni stava proprio nella capacità di provocare con argomenti spinosi ma sempre affrontati in modo semplice, senza dare lezioni, unendoli allo spirito comico ben rappresentato dal suo cast. Una formula che ha funzionato e che potrebbe tornare a funzionare.