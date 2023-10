“Belli I Cesaroni, eh?”: è bastata questa frase, seguita da un eloquente silenzio, per riaccendere tra i fan le speranze del ritorno, alcuni anni dopo la sua fine, della family comedy di punta di Canale 5, ovvero de I Cesaroni 7. Artefice del giro di notizie di questi giorni a proposito è il protagonista storico della serie, Claudio Amendola che, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, ha giocato con il pubblico dicendo un “chissà” che per alcuni ha già il suono della certezza di una nuova stagione. Ma andiamo con ordine.

I Cesaroni 7, il ritorno dopo anni

I Cesaroni si può inserire tranquillamente tra le serie tv Mediaset più seguite ed amate dal pubblico, remake italiano del format spagnolo Los Serranos. In onda dal 2006 al 2014 per sei stagioni, tutte prodotte da Publispei, I Cesaroni ha conosciuto grande popolarità soprattutto nelle prime cinque stagioni: la sesta, che ha avuto profondi cambiamenti nel cast con l’addio alla serie di Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Matteo Branciamore (comparso come guest-star), ha segnato un declino negli ascolti, che ha portato alla successiva chiusura da parte di Mediaset.

Nonostante questo, il pubblico che si è affezionato alle vicende della famiglia residente nel quartiere romano della Garbatella ha sempre chiesto una settima stagione, una reunion del cast storico che permettesse di chiudere le vicende già note ma anche, perché no, di aprirne altre, dando così vita a una nuova generazione di Cesaroni.

Il misterioso silenzio di Amendola nell’intervista a Verissimo (potete vedere il momento in alto) farebbe intendere che quelle richieste del pubblico non sono passate inosservate: anche la stessa Verdiana Bixio, a capo di Publispei, in alcune recenti interviste ha dichiarato che tra le varie serie family da lei prodotte (da ricordare anche Un Medico in Famiglia e Tutti Pazzi per Amore) I Cesaroni è quella con la maggiore probabilità di un reboot/sequel. Se l’idea giusta si dovesse presentare, insomma, I Cesaroni 7 potrebbe diventare realtà.

I Cesaroni, successo anche in streaming

Quando I Cesaroni è andato in onda, l’era delle piattaforme era ancora lontana. Da qualche tempo, però, le stagioni della serie sono disponibili su Prime Video (tutte e sei) e su Netflix (le prime tre), oltre che ovviamente su Mediaset Infinity (le prime cinque).

Manco a dirlo, I Cesaroni resta una delle serie italiane più cercate e seguite anche dagli abbonati alle piattaforme: da una parte ha ritrovato quel pubblico che già aveva visto la serie tv (sia durante le prime visioni che durante le varie repliche), dall’altra si è fatto scoprire da quei telespettatori e telespettatrici più giovani che, all’epoca delle prime tv, erano ancora troppo piccoli o addirittura non erano ancora nati.

Il cast de I Cesaroni 7

Ma nel caso della conferma de I Cesaroni 7, ritroveremmo il cast originale? Difficile: se Amendola ha fatto intendere che sarebbe disponibile a riprendere il ruolo di Giulio Cesaroni, le possibilità di rivedere Elena Sofia Ricci in quello di Lucia o di Alessandra Mastronardi in quello di Eva sono molto basse. La Mastronardi, un paio d’anni fa, aveva tra l’altro commentato che “il mio personaggio aveva già una figlia nella terza stagione, non so cosa farebbe ora”.

Anche i componenti del resto della famiglia, nel corso degli anni, si è dedicato ad altro: Matteo Branciamore è nel cast della recente Eppure Cadiamo Felici (prodotta sempre dalla Publispei); Federico Russo (Mimmo) ha recitato in varie serie, tra cui Curon, di cui è stato co-protagonista; Micol Olivieri (Alice) è molto attiva sui social mentre Niccolò Centioni (Rudi) è tornato a recitare in primavera con una parte ne Il Patriarca, di cui proprio Amendola è protagonista.

Se I Cesaroni 7 si farà, bisognerà tenere conto della volontà o meno degli attori principali di rimettersi nei panni dei personaggi che tanta popolarità gli hanno regalato in passato, sia per una breve apparizione che per una partecipazione vera e propria.

I Cesaroni 7, Mediaset lo vuole?

Sebbene dai piani alti di Mediaset non ci siano dichiarazioni ufficiali (se mai ci saranno, avverrà quando i contratti saranno firmati), è ovvio che I Cesaroni 7 sarebbe più che voluto dall’azienda del Biscione. Sia per i risultati che aveva portato a casa in passato che, sopratutto, per la forte fanbase di cui gode la fiction tutt’oggi.

Per Canale 5, che fatica in questi anni a trovare titoli di serie abbastanza forti da durare molte stagioni ed a far parlare di sé, riproporre I Cesaroni -anche in versione reboot- potrebbe essere una mossa vincente, vittima sì dell’effetto nostalgia della “tv di una volta” e della mancanza di idee nuove, ma anche complice di un pubblico che sceglierebbe, anche ad anni di distanza, di tornare alla Garbatella.