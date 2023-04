A dodici anni di distanza dal suo ultimo lavoro per Mediaset, Claudio Amendola torna in una fiction di Canale 5, e lo fa nel doppio ruolo di attore protagonista e regista. Il Patriarca, infatti, lo vede anche dirigere la storia raccontata, a metà tra family drama e mob drama, in cui intrighi, conflitti e difficili decisioni cambieranno le sorti di tutti i personaggi. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il Patriarca, quando inizia?

Canale 5 ha deciso di collocare la fiction nella serata del venerdì, a partire dal 14 aprile 2023.

Il Patriarca, la trama

Nemo Bandera (Amendola) è uno degli uomini d’affari più influenti della Puglia. Il suo patrimonio trae origine da traffici illeciti i cui proventi sono stati investiti nella Deep Sea, la proficua azienda ereditata dal suocero ed usata quale copertura.

Un giorno, improvvisamente, tutte le certezze di Nemo crollano: ha scoperto di essere malato di Alzheimer. Sconvolto dalla notizia, decide però di nascondere la novità mentre sceglie chi erediterà il suo impero. A guidare l’azienda sarà uno dei due figli avuti da sua moglie Serena (Antonia Liskova). Forse Nina (Giulia Schiavo), ammaliante e disinibita con una vena artistica, oppure Carlo (Carmine Buschini), più insicuro e tormentato da un passato di tossicodipendenza? Entrambi, però, non si sono mai interessati agli affari del padre.

Ma ad esser profondamente ferito dalla decisione di Nemo è Mario Rizzi (Raniero Monaco di Lapio), il suo figlioccio, il brillante e spietato avvocato dell’azienda che si aspettava, grazie alla sua abilità e alla fedeltà al patrigno, di essere scelto come erede. D’ora in poi, Mario lavorerà nell’ombra assieme ad Elisa (Giulia Bevilacqua), la sua spregiudicata compagna, contro il suo mentore, pur raggiungere comunque il suo obiettivo: conquistare la Deep Sea.

Nemo ha anche un’altra figlia, Lara (Neva Leoni), frutto della sua relazione con Ada, il suo primo, vero, grande amore. Crescendo, Nemo ha poi scelto Serena e suo il denaro invece di restare con Lara e sua madre: questo la sua prima figlia non l’ha mai dimenticato. Riuscirà Nemo a farsi perdonare da Lara? E potrà mai esser lei, così simile in alcuni tratti a suo padre, l’erede dell’impero Bandera?

Il Patriarca, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie sono dodici, ciascuno della durata di circa 50 minuti, in onda due per volta per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 19 maggio.

Il Patriarca, il cast

Come detto, Claudio Amendola torna a recitare in una serie Mediaset anni dopo Dov’è mia figlia, nei panni del protagonista. Al suo fianco numerosi volti già noti a chi segue le fiction italiane.

Claudio Amendola è Nemo Bandera: titolare della Deep Sea, azienda che usa come copertura dei suoi traffici illeciti ed ora costretto a trovare un suo erede:

Antonia Liskova è Serena Bandera: moglie di Nemo e figlia del titolare originario della Deep Sea.

Giulia Schiavo è Nina Bandera: figlia di Nemo e Serena, appassionata di arte;

Carmine Buschini è Carlo Bandera: figlio di Nemo e Serena, con un passato da tossicodipendente;

Neva Leoni è Lara: figlia avuta da Nemo con Ada, sua grande amore del passato, che poi ha abbandonato per stare con Serena;

Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi: avvocato di Nemo nonché suo braccio destro negli affari illeciti;

Giulia Bevilacqua è Elisa: spietata compagna di Mario;

Michele De Virgilio è Ferro;

Primo Reggiani è Monterosso;

Geno Diana è Buscemi;

Marius Bizau è Freddy;

Carlo Calderone è Malcom;

Antonio De Matteo è Tigre;

Cecilia Napoli è Alice Florio;

Alice Torriani è Monica.

Il Patriarca, regista e sceneggiatori

A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà (anche in quel caso è il protagonista). Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri (Squadra Antimafia) e Mizio Curcio (Rosy Abate). A produrre Camfilm, in collaborazione con Taodue.

Il Patriarca, dov’è stato girato?

La serie ha avuto tre location principali: la prima è stata Roma, dove sono state girate alcune scene. Ma l’ambientazione vede anche la Puglia protagonista, con riprese effettuate a Bari e Monopoli. Le riprese sono cominciate a novembre 2021 e si sono concluse nell’aprile 2022, per un totale di venti settimane di riprese.

Il Patriarca 2 si farà?

Ovviamente, conta molto il responso del pubblico, ma Amendola, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha detto che se ai telespettatori la serie dovesse piacere, la produzione è pronta a girare il seguito nel prossimo autunno.

Il Patriarca su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Patriarca in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.