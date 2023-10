C’è un nuovo teen drama pronto a tenere compagnia agli spettatori più giovani, ma al tempo stesso pronto ad appassionare anche i più adulti. Si chiama Eppure cadiamo felici, è tratto dall’omonimo romanzo di Enrico Galiano e, come anticipato in estate da TvBlog, è disponibile in anteprima su RaiPlay. Una storia tra una ragazza e un ragazzo che, entrambi estranei al mondo dei loro coetanei, si incontrano e imparano a fidarsi l’una dell’altro. Se siete curiosi di saperne di più, proseguite nella lettura!

Quando esce eppure cadiamo felici?

La serie tv tratta dal libro di Enrico Galiano è disponibile su RaiPlay da venerdì 6 ottobre 2023, quando sulla piattaforma sono caricati tutti gli episodi della prima stagione.

Eppure cadiamo felici, la trama

Le foto di Eppure cadiamo felici, la serie tv su RaiPlay Guarda le altre 12 fotografie → Gioia Spada (Gaja Masciale) che ha 16 anni e un’adolescenza difficile. La sua giovane madre, Sabrina (Giorgia Wurth), è la sua nemesi. Bellissima, spigliata, capace di attirare gli uomini come miele, da quando ha lasciato suo padre diversi anni prima, non sembra riuscire a stare nello stesso posto per più di poco tempo.

Questa volta ha deciso di trasferirsi a Gorizia, la sua città natale, a casa di nonna Claudia (Paola Sambo), la nonna di Gioia di cui lei ha un ricordo vago e lontano, annebbiato dall’infanzia. Arrivata nella nuova scuola, Gioia si sente come un’estranea con i suoi compagni perché non le interessano le mode, l’appartenere a un gruppo e le feste. A scuola conosce anche il suo nuovo professore di chimica, Bove (Matteo Branciamore), personaggio sui generis che vuole essere differente dai soliti insegnanti.

Una notte, però, incontra un ragazzo che dice di chiamarsi Lo (Costantino Seghi) e, a mano a mano che i due si conoscono meglio, Gioia per la prima volta sente che qualcuno è in grado di comprendere il suo mondo e capisce di non essere più sola. Ma Lo nasconde un segreto…

Eppure cadiamo felici serie tv, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 25 minuti. RaiPlay li mette tutti a disposizione da venerdì 6 ottobre 2023.

Eppure cadiamo felici, serie tv: cast

Il cast della serie include numerosi volti giovani, ma che hanno già alle spalle varie partecipazioni ad altre produzioni. La protagonista Gaja Masciale, ad esempio, ha lavorato in “Sul più bello” e nelle serie Fino all’ultimo battito ed I Leoni di Sicilia; Costantino Seghi, invece, ha recitato ne “L’ombra del giorno”. Presenti anche, per quanto riguarda gli interpreti più grandi, Giorgia Wurth (“Maschi contro femmine”, “Femmine contro maschi”), Paola Sambo (“Occhiali neri”, “Il testimone invisibile”) e Matteo Branciamore. Quest’ultimo torna a recitare in una serie tv dopo I Cesaroni.

Gaja Masciale è Gioia Spada , la protagonista. Un’adolescente che non si sente in sintonia con i suoi coetanei e che si appassiona alla fotografia;

, la protagonista. Un’adolescente che non si sente in sintonia con i suoi coetanei e che si appassiona alla fotografia; Costantino Seghi è Lo , ragazzo misterioso che si innamora, corrisposto, di Gioia;

, ragazzo misterioso che si innamora, corrisposto, di Gioia; Giorgia Wurth è Sabrina , madre di Gioia, donna spigliata e molto diversa dalla figlia;

, madre di Gioia, donna spigliata e molto diversa dalla figlia; Paola Sambo è Claudia , madre di Sabrina e nonna di Gioia, ex componente di un gruppo musicale;

, madre di Sabrina e nonna di Gioia, ex componente di un gruppo musicale; Matteo Branciamore è il Professor Bove, insegnante di chimica che vuole approcciarsi ai studenti in modo diverso.

Eppure cadiamo felici, registi e sceneggiatori

Alla regia della serie c’è Matteo Oleotto, già dietro la macchina da presa del film “Zoran, il mio nipote scemo” e della serie Volevo fare la rockstar. La sceneggiatura è stata scritta da Valerio D’Annunzio (Fiori sopra l’inferno) e Vanessa Picciarelli (Bangla-La serie). A produrre, invece, Publispei di Verdiana Bixio, con Rai Fiction.

Eppure cadiamo felici, dov’è girato?

La serie è girata in Friuli Venezia Giulia, in particolare tra Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Farra d’Isonzo, Villesse e Nova Gorica (Slovenia). Il liceo del racconto è invece il polo liceale sloveno “Simon Gregorcic Trubar” di Gorizia. Eppure cadiamo felici è stata realizzata con il sostegno della Fvg Film Commission/PromoTurismoFvg e della Camera di Commercio della Venezia Giulia Trieste Gorizia – Fondo Gorizia. Le riprese si sono svolte tra settembre e novembre 2022.

Eppure cadiamo felici, il libro

La serie è tratta dall’omonimo libro di Enrico Galiano (Garzanti), professore di Italiano, Storia e Geografia diventato famoso per il metodo di insegnamento. Nel 2015 ha aperto il canale Youtube “Cose da prof”; nello stesso anno è stato inserito nell’elenco dei 100 migliori insegnanti d’Italia.

Nel 2017 pubblica il suo primo libro, “Eppure cadiamo felici”: rispetto alla serie tv ci sono alcune differenze. Ad esempio, nel libro Gioia non è appassionata di fotografia, ma di parole straniere intraducibili; inoltre, Bove insegna Filosofia e non Chimica. Il libro ha vinto il del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como per la miglior opera prima ed il Premio per la Cultura Mediterranea per la sezione narrativa per giovani. Nel 2021 è uscito il seguito dl libro, “Felici contro il mondo”.

Eppure cadiamo felici 2, il seguito ci sarà?

Per decidere se la serie tv avrà un sequel bisogna aspettare il responso degli spettatori, ma il materiale per una seconda stagione c’è, dal momento che Galiano ha scritto un seguito del libro da cui è tratta la serie, “Felici contro il mondo”, che segue ancora una volta la protagonista Gioia.

Eppure cadiamo felici in tv

La serie tv, per ora, è un’esclusiva di RaiPlay, ma è molto probabile che nei prossimi mesi vada in onda anche in televisione, su Raidue, che già in passato ha mandato in onda altre serie originali di RaiPlay.

Eppure cadiamo felici su RaiPlay

È possibile vedere Eppure cadiamo felici su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.