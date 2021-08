Il family dramedy di Raidue è finalmente pronto a tornare con l’esilarante caos provocato dalle decisioni ed azioni dei suoi protagonisti: Volevo Fare la Rockstar 2 è atteso in autunno, per nuovi episodi che proseguiranno il racconto della famiglia Mazzuccato in primis, ma anche delle persone che vi ruotano intorno. Siete pronti, quindi, a tornare a Caselonghe e scoprire cosa stanno combinando Olivia e gli altri protagonisti? Non vi resta che proseguire nella lettura!

Volevo Fare la Rockstar 2, quando esce?

Quel che al momento è certo è che la seconda stagione di Volevo Fare la Rockstar debutterà su Raidue in autunno. Stando a quanto riportato da Rai Pubblicità, la data designata per la partenza dovrebbe essere il 13 ottobre 2021, il mercoledì sera, prendendo il posto de L’Ispettore Coliandro 8, che invece aprirà la stagione. Il finale, invece, è previsto per il 3 novembre.

Volevo Fare la Rockstar 2, trama

Anche nella seconda stagione si torna a Caselonghe, immaginario borgo del Friuli Venezia Giulia. E’ qui che ritroviamo la protagonista Olivia Mazzuccato (Valentina Bellè) che, alla fine della prima stagione, si ritrovava in una situazione di stallo nella sua relazione con Francesco (Giuseppe Battiston).

Ora, le cose sono cambiate, ma non in meglio: Francesco, infatti, frequenta Silvia (Anna Ferzetti), mentre le Brulle, ovvero Emma (Caterina Baccicchetto) e Viola (Viola Mestriner), le figlie di Olivia, sono diventate adolescenti, dando del filo da torcere alla madre.

Olivia continua a barcamenarsi tra i suoi mille lavori, ma anche tra le due nonne delle nipoti. Se con Nadia (Emanuela Grimalda) il rapporto era stato recuperato sul finire della prima stagione, con Nice (Angela Finocchiaro), la nonna paterna delle ragazze, lo scontro è aperto. Nice, infatti, torna all’attacco e tramite dei modi di fare molto amorevoli nasconde un secondo fine, ovvero trasformare Emma e Viola in due membri effettivi della famiglia Erti-Zignoni.

Oppressa dalla necessità di farsi valere, Olivia decide dunque di iscriversi ad una scuola serale: la sua insegnante, però, altri non è che Silvia, la ragazza con cui si sta frequentando Francesco, che paradossalmente diventa la sua mentore.

Così, mentre lei deve capire come conquistare Francesco e “sconfiggere” Silvia, suo fratello Eros (Riccardo Maria Manera) sembra essere pronto ad amare: il giovane, dopo la storia con Antonio (Fabrizio Morganti), incontra l’artista Fabio (Francesco Di Raimondo).

Volevo Fare la Rockstar 2, cast

Il cast della seconda stagione di Volevo Fare la Rockstar è di fatto tutto confermato, rispetto alla prima, con i volti già conosciuti nelle precedenti puntate nuovamente in scena.

Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato: la protagonista, ragazza madre che si barcamena tra mille lavori ed il rapporto non idilliaco con la madre. Nella prima stagione conosce e s’innamora di Francesco, il nuovo proprietario del market in cui lavora, ma le tempistiche non sembrano essere a loro favore.

Giuseppe Battiston è Francesco: arriva a Caselonghe con la figlia Martina (Margherita Morchio), ora partita per studio in Canada. Fatica ad integrarsi, ma è soprattutto Olivia ad aiutarlo. Tra due la chimica è innegabile, anche se spesso litigano e non si trovano d’accordo. Nella seconda stagione, però, inizia a frequentare Silvia.

Caterina Baccicchetto e Viola Mestriner sono Emma e Viola Mazzuccato: le due figlie di Olivia, soprannominate Brulle, che la protagonista ha avuto da una relazione con Vittorio (Ernesto D’Argenio), musicista scappato a Londra per inseguire il suo sogno di diventare famoso. Emma è la più intelligente della famiglia, mentre Viola ha un carattere irruento.

Riccardo Maria Manera è Eros Mazzuccato: fratello minore di Olivia, nasconde all’inizio la sua omosessualità, per poi fare outing alla fine della prima stagione. Diventa amico di Martina, che si prende una cotta per lui, ma che alla fine lo aiuta molto. Ha una relazione segreta con Antonio, carabiniere e figlio del sindaco di Casalonghe.

Emanuela Grimalda è Nadia Casarin: madre di Olivia, torna nella sua vita cercando di farsi perdonare per averla trascurata a causa delle sue dipendenze in passato. Ma Olivia fa fatica a fidarsi: per questo, Nadia dovrà impegnarsi, trovando anche un lavoro come giardiniera nella villa di Nice.

Angela Finocchiaro è Nice Zignoni: madre di Vittorio, è una donna sofisticata che dopo aver incontrato le Brulle cerca di insegnare loro ciò che per lei è meglio. Ma è soprattutto Emma a legare con Nice, condividendo entrambe le stesse passioni, come quelle per l’arte e la letteratura.

Sara Lazzaro è Daniela: migliore amica di Olivia da sempre, fa la veterinaria ed era membro dei Takabrighe, band rock con cui Olivia sognava di sfondare.

Matteo Lai è Fulvio: parroco di Caselonghe, nonché grande amico di Olivia e Daniela, con cui ha suonato nei Takabrighe.

Alessia Debandi è Vanessa: fidanzata di Antonio ed amica di Eros, è ignara del fatto che i due abbiano una relazione. Alla fine della prima stagione rimane incinta di Antonio, cosa che getta nel panico quest’ultimo, che organizza una fuga in Slovenia con Eros. Ma il fratello di Olivia, alla fine, rinuncia a partire.

Anna Ferzetti è Silvia: professoressa della scuola serale in cui si iscrive Olivia, ma anche nuovo interesse amoroso di Francesco. Sebbene la protagonista la veda come una nemica, non può negare che sia diventata la sua mentore.

Francesco Di Raimondo è Fabio: un artista energetico e talentuoso che nota Eros e si innamora di lui, spingendo il giovane Mazzuccato a fare nuove scelte.

Volevo Fare la Rockstar 2, regia e sceneggiatori

Anche per la seconda stagione, il regista della serie è Matteo Oleotto, regista friulano noto per aver diretto il film “Zoran, il mio nipote scemo”. Sul piccolo schermo ha anche diretto il film-tv Mai scherzare con le stelle, del ciclo Purché finisca bene.

A scrivere la serie, invece, sono Alessandro Sermoneta (headwriter), Giacomo Bisanti, Matteo Visconti e Claudia De Angelis. La fiction è ispirata all’omonimo blog di Valentina Santandrea, che racconta online la sua esperienza di madre single e che è consulente della serie. La fiction è una coproduzione Rai Fiction-Pepito Produzioni, prodotta da Maria Grazia Saccà e Agostino Saccà.

Volevo Fare la Rockstar 2, quante puntate sono?

Le puntate di Volevo Fare la Rockstar 2 sono otto, suddivise in due per ogni sera in cui andrà in onda. La serie quindi sarà trasmessa in quattro prime serate ed altrettante settimane. La prima stagione, invece, era composta da dodici episodi e sei prime serate.

Volevo Fare la Rockstar 2, dov’è stato girato?

La location della seconda stagione sono sempre Gorizia, Cormons e la Slovenia; il quartiere di Piedimonte del Calvario di Gorizia è stato scelto per allestire il set dell’immaginario paese di Caselonghe. Le riprese sono state effettuate a cavallo tra il 2020 ed il 2021.

Volevo Fare la Rockstar 2, streaming

E’ possibile vedere Volevo Fare la Rockstar 2 in streaming su RaiPlay, sito ufficiale della Rai, sia durante la messa in onda televisiva che dopo, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction e gli episodi.

Volevo Fare la Rockstar 2, il trailer

Ecco il trailer di Volevo Fare la Rockstar 2.