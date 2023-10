La nuova saga targata Taodue (con Clemart) potrebbe essere solo all’inizio: per sapere se si farà Maria Corleone 2, però, dovremo aspettare che Mediaset ufficializzi il via libera alla produzione. Mentre il finale della prima stagione, in onda questa sera, mercoledì 4 ottobre 2023, su Canale 5, metterà la protagonista interpretata da Rosa Diletta Rossi di fronte ad un nuovo bivio.

Il finale di Maria Corleone

Nell’ultima puntata della prima stagione, Maria vuole vendicarsi dell’omicidio della madre Rosa (Aglaia Mora), avvenuto per mano del clan rivale dei Nisticò. La sua furia si abbatte sul clan dei calabresi, mentre Luca (Alessandro Fella) ha messo nel mirino Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino), costringendolo alla latitanza.

Si giunge così alla resa dei conti: Luca sta per arrestare Maria, quando scopre che il loro bambino, che lui continuava a credere morto, in realtà è vivo, è stato cresciuto da Sandra (Federica De Cola) ed Antonio (Emmanuele Aita) ed è stato rapito dai calabresi come ritorsione contro Lady Corleone.

Luca e Maria decidono quindi di avvicinarsi un’ultima volta per salvare la vita di loro figlio: in cambio dell’aiuto, Maria si impegna con Luca a fare un passo molto importante, che comporterà delle inevitabili conseguenze verso il suo futuro e quello della sua famiglia.

Maria Corleone 2, parla Mizio Curcio

A poche ore dalla messa in onda del finale abbiamo contattato uno degli sceneggiatori della serie, Mizio Curcio, che ha rivelato che la seconda stagione di Maria Corleone è in fase di scrittura. L’ultima parola, ovviamente, spetterà a Mediaset, che al momento non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Le prime tre serate (su quattro) della serie hanno ottenuto una media di 2,5 milioni di telespettatori (15% di share).

“Il riscontro mediatico della serie mi ha piacevolmente sorpreso”, ci ha detto Curcio, “i social -come accaduto con Rosy Abate- si sono scatenati partecipando attivamente alle vicissitudini di Maria e della sua famiglia. In molti ci chiedono un crossover tra Rosy e Maria, uno scontro per chi sarà la Regina di Palermo…”.

In effetti, inserire le vicende di Maria Corleone nello stesso universo narrativo di Rosy Abate sarebbe un bel colpo di scena. E ancor di più lo sarebbe rivedere Giulia Michelini nei panni della protagonista della serie spin-off di Squadra Antimafia andata in onda per due stagioni con successo.

Un’idea che, però, resta una pura fantasia: Maria Corleone ha dimostrato di sapersi reggere sulle proprie gambe con una storia che, partita da Palermo, si è spinta fino a New York e Milano, per raccontare come le mani della criminalità organizzata possano arrivare ovunque. Chissà, magari anche su una seconda stagione.