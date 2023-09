Una nuova storia ambientata in Sicilia, ma con uno sguardo a Milano e, soprattutto, ad una famiglia dal cognome pesantissimo. Maria Corleone è la nuova serie tv prodotta dalla Taodue di Pietro Valsecchi (a cui dobbiamo, tra gli altri, Distretto di Polizia, Squadra Antimafia, e Rosy Abate) che inaugura di fatto la stagione 2023-2024 della fiction targata Mediaset. Protagonista una giovane donna con la passione per la moda ed il sogno di diventare stilista ma che, a causa dei legami della sua famiglia d’origine con la mafia, si trova costretta a scegliere tra l’onore delle sue radici e i dubbi mossi dalla sua coscienza. Curiosi di saperne di più? Siete nel posto giusto: proseguite nella lettura!

Maria Corleone è una storia vera?

No: la fiction racconta una storia di finzione ambientata tra Palermo e Milano, nata da un soggetto di serie di Pietro Valsecchi e scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini, Graziano Diana e Giacomo Martelli e prodotta da Taodue e Clemart. Il nome della protagonista, tuttavia, ricorda quello di Mary Corleone, personaggio interpretato da Sofia Coppola nella saga de “Il Padrino”. Ma le similitudini finiscono qui.

Maria Corleone, la trama

La giovane Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi) si è trasferita da Palermo a Milano e sta realizzando il sogno di diventare stilista; ha un compagno, Luca Spada (Alessandro Fella), giovane procuratore da cui aspetta un figlio. Rientrata in Sicilia in occasione della grande festa per l’anniversario di matrimonio dei suoi genitori Luciano (Fortunato Cerlino) e Rosa (Aglaia Mora), rimane coinvolta in un attentato che cambierà per sempre la vita sua e della sua famiglia.

Maria, poco alla volta, entra nei meccanismi criminali della mafia, scendendo a patti con la sua coscienza per difendere la vita e l’onore dei Corleone: ma ciò peserà drammaticamente nel suo futuro da stilista e nel rapporto con Luca ed il loro bambino.

Maria Corleone, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della prima stagione della serie tv sono otto, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Canale 5 li manda in onda due per volta per quattro prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione va quindi in onda il 4 ottobre.

Il cast della serie tv Maria Corleone

Il cast di Maria Corleone è formato da numerosi attori già visti in altre fiction. A cominciare dalla protagonista, Rosa Diletta Rossi, vista in Nero a Metà ed ora alla sua prima fiction da protagonista. Anche Fortunato Cerlino ha lavorato in Nero a Metà ma è noto soprattutto per il ruolo di don Pietro Savastano in Gomorra-La Serie. Da citare anche la presenza di Alessandro Fella (Il Paradiso delle Signore) e di Vittorio Magazzù (Rosy Abate).

Rosa Diletta Rossi è Maria Corleone, la protagonista: una giovane donna che si allontana dalla famiglia di origine per diventare una stilista a Milano;

la protagonista: una giovane donna che si allontana dalla famiglia di origine per diventare una stilista a Milano; Fortunato Cerlino è don Luciano Corleone, padre di Maria e a capo di un clan vicino alla mafia;

padre di Maria e a capo di un clan vicino alla mafia; Alessandro Fella è Luca Spada, procuratore di Milano e compagno di Maria, da cui aspetta un figlio;

procuratore di Milano e compagno di Maria, da cui aspetta un figlio; Aglaia Mora è Rosa Corleone, moglie di don Luciano;

moglie di don Luciano; Giuseppe Tantillo è Rocco Barresi, amico d’infanzia di Maria, che appartiene ad una famiglia di rivali dei Corleone;

amico d’infanzia di Maria, che appartiene ad una famiglia di rivali dei Corleone; Federica de Cola è Sandra Corleone, sorella di Maria;

sorella di Maria; Vittorio Magazzù è Stefano Corleone, fratello di Maria ed attivista antimafia;

fratello di Maria ed attivista antimafia; Vladimir Randazzo è Giovanni Corleone, fratello di Maria;

fratello di Maria; Tosca D’Aquino è Santa Nisticò, moglie e madre del clan Nisticò;

moglie e madre del clan Nisticò; Augusto Zucchi è Remo Benassi, avvocato che aiuta Maria nella sua scalata al mondo della moda milanese;

avvocato che aiuta Maria nella sua scalata al mondo della moda milanese; Emmanuele Aita è Antonio;

Gaetano Aronica è Carmine Cutrera;

Gaia Messerklinger è Gloria Chiosi;

Bruno Torrisi è Corrado Salemi;

Pierluigi Misasi è Don Tano Tommasino;

Alessandro Mario è Massimo;

Paolo Ricca è Franco Garritano;

Christian Burruano è Tony Zerilli;

Valeria Zazzaretta è Monica Piaggi;

Alan Cappelli Goetz è Marcello;

Lorenzo Maria Cervasio è Riccardo Piaggi;

Orio Scaduto è Saro Zerilli;

Jacopo Cavallaro è Vittorio Tomasino;

Stella Sabbadin è Stella;

Valeria Contadino è il Procuratore Capo;

Mauro Conte é Marco Nisticò;

Paolo Giangrasso è l’Assessore Castaldi;

Raffaele Gangale è Vincenzo Nisticò;

Mario Pupella è Spadone;

Vincenzo Crivello è Claudio Mannino.

Maria Corleone, il regista

Dietro la macchina presa c’è Mauro Mancini, regista che nel 2020 ha vinto il Premio di critica sociale alla Mostra del Cinema di Venezia per “Non odiare”. “Le relazioni familiari sono sempre state al centro non solo della narrazione ma anche della mia idea di messa in scena, cercando di privilegiare sempre il lavoro degli attori e i conflitti interiori e morali dei personaggi”, ha detto. “Un lavoro di regia e di adattamento delle scene teso a non mettere mai i personaggi a loro agio con le azioni che compiono e che ha contribuito alla costruzione di tiranti narrativi già molto forti”.

Dove è stato girato Maria Corleone?

Le riprese della serie si sono svolte tra il dicembre 2021 ed il febbraio 2022 a Fiumicino (Roma), ad Aspra, frazione di Bagheria, ed a Palermo.

Maria Corleone 2 ci sarà?

La serie potrebbe avere un seguito e continuare a raccontare l’evoluzione della protagonista ed i suoi conflitti interiori: molto dipende, ovviamente, dal responso del pubblico.

Maria Corleone su Mediaset Infinity

È possibile vedere Maria Corleone, oltre che durante la messa in onda su Canale 5, anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smaprtphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.