Il Patriarca è una di quelle storie che potrebbe durare a lungo, oltre la prima stagione. Con l’ultima puntata, la fiction di Canale 5 con Claudio Amendola (che è stato anche regista di tutti e dodici gli episodi) chiuderà alcune questioni in sospeso, ma potrebbe lasciarne tranquillamente aperte altre. Insomma, se Il Patriarca 2 si farà o meno è tutto nelle mani di Mediaset.

E, va detto, i presupposti per un seguito ci sono tutti, a cominciare dal responso del pubblico. Le prime cinque serate (su sei) della prima stagione della serie prodotta da Camfilm hanno avuto una media di circa 2,7 milioni di telespettatori (share del 16%), media che potrebbe aumentare con il finale.

Va anche detto che la serie originale da cui è tratta la serie, la spagnola Vivere senza permesso, ha una durata di due stagioni: il materiale di riferimento per portare avanti la storia, dunque, c’è. L’impressione, insomma, è che non sia ancora stato raccontato tutto di Nemo Bandera e della sua famiglia.

“La seconda stagione è già stata scritta”, ci aveva confidato lo sceneggiatore Mizio Curcio (che ha scritto la serie con Sandrone Dazieri e Paolo Marchesini). C’è poi l’entusiasmo dello stesso Amendola, che si è buttato in questo progetto con entusiasmo, tanto da dire prima della partenza della serie, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che, nel caso di gradimento da parte del pubblico, è pronto a tornare sul set.